Eluralkodott a 8-as fóbia: a Matolcsy-alapítványok otthonáról is eltűnt a nyolcas

Évtizedekig Ybl Miklós tér 8. volt a lakcímnyilvántartás szerinti címe egy irodaháznak a Várkert Bazárral szemben. Aztán jöttek Matolcsy György jegybankjának alapítványai, amelyek megvették az ingatlant, s aztán módosult a cím: eltűnt a 8-as. Azóta az alapítványok a Döbrentei utca 2. alatt érhetők el, ám ez a szomszádos lakóháztömb címében emberemlékezet óta benne van.

Három évvel ezelőtt kezdtek megszaporodni az olyan küldemények, amelyek a Budapest I. kerületi, Döbrentei utca 2-4. szám alatti, négyszintes háztömbbe érkeztek, a Döbrentei utca 2.-re címezve, ám a címzettek nem magánszemélyek, hanem alapítványok, alapítványi cégek voltak. Ezek a szervezetek pedig nem voltak sohasem fellelhetők abban a háztömbben. Azóta ritkultak a félrement küldemények, de még most is elő-előfordulnak – számoltak be a 24.hu-nak ott élők.

A kavarodást egy lakcímváltozás idézte elő, amely pedig – minden jel szerint – összefüggésben van a Matolcsy György jegybankelnök körüli 8-as fóbiával.

A 8-as szám üldöztetése Azóta, hogy 2013 tavaszán elfoglalta az elnöki posztot Matolcsy a jegybankban, a dolgozóknak tanácsos kerülniük a 8 oldalas elnöki felkészítő anyagok összeállítását.

Ugyan az MNB székhelyének hivatalos címe Szabadság tér 8-9., az épület faláról – ahogyan a hvg.hu felhívta rá a figyelmet – három éve levették a 8-as számtáblát. A jegybanki honlapon is, az elérhetőségi adatokon belül székhelyként a Szabadság tér 9. van feltüntetve (Matolcsy szerint praktikus okokból).

Pár hete újraaszfaltozták és felfestették a parkolóhelyeket az MNB épülete előtt, és pont a 8-as és a 13-as szám maradt ki. (A jegybank állítja, még folynak a burkolatfestési munkák, de a két említett szám még ezen a héten is hiányzott a parkolóból, munkának pedig nyoma sem volt.)

A jegybanki alapítványok nem egészen három évvel ezelőtt megvásárolták a szóban forgó háztömb melletti, amúgy a Várkert Bazárral szemben levő irodaházat. Saroképület révén annak van ugyan olyan, néhány méteres oldala, amelyik a Döbrentei utcában van, de az eleje, leghosszabb oldala az Ybl Miklós térre néz, a bejárata is az Ybl térről nyílik, ezért aztán az irodaház lakcíme, postázási címe legalább húsz éven keresztül (ennyi ideig követhető nyomon a tulajdoni lapon) Ybl Miklós tér 8. volt.

Az irodaházba annak 1992-es megvétele után beköltöző Nestlé Hungária Kft.-nek is ez volt a címe, aztán a Nestlétől az ingatlant 2010-ben megvásároló Duna Bellview Ingatlanforgalmazó Kft. címeként is ez van feltüntetve. És a cégadatbázis is több tucat céget sorol fel, amelyek szintén az Ybl tér 8. alá voltak bejegyezve.

És a Google Maps 2014 májusában készült felvételén, a bejárat melletti házszámtáblán is kivehető, hogy a cím: Ybl Miklós tér 8. (Nagyíthatók a részletek.)

És ezt az irodaházat hozza fel a kereső akkor is, ha beírjuk az Ybl Miklós tér 8.-at.

Megérkezett az unortodoxia

Aztán jöttek a Matolcsy által vezetett jegybank alapítványai és 2015 szeptemberében lecsaptak az épületre. Az egyik alapítvány vette meg, aztán az idén átadta egy másiknak, majd a ház átvándorolt az alapítványok egyik cégéhez. De lényegében minden jegybanki alapítvány irodája itt van és alapítványi cégek is itt érhetők el, belakták az egész épületet.

A bejárat mellé kisvártatva új házszámtáblát raktak, és megváltoztatták az irodaház lak-, illetve postázási címét is, elűzve a Matolcsy szemében nemkívánatos 8-ast, így azóta Döbrentei utca 2. van feltüntetve az alapítványok elérhetőségeként.

A címváltoztatást az önkormányzatnál kell kérni. Sem a jegybank, sem az alapítványok, sem az önkormányzat nem volt hajlandó elárulni, ki indítványozta a változást három éve, ám annyit tudunk, hogy Matolcsy György viszonya zaklatott a 8-as számmal.

Hogy ennek a fóbiának köze lehet a módosításhoz, arra utal a szomszédos ház egyik – neve elhallgatását kérő – lakója. Felidézte, hogy amikor megelégelve a náluk landoló, de az alapítványoknak címzett leveleket, két éve bement az önkormányzathoz, hogy magyarázatot és megoldást kérjen a felfordulást okozó helyzetre. A hivatali illetékes széttárta a kezét, azt mondta, kérték tőlük a címváltoztatást és az önkormányzat jóváhagyta, nyugodjon bele a dologba.

Az önkormányzat azonban félmunkát végzett, mert – ahogyan az alábbi, helyszínen készített friss fotón és a Google Maps 2014-es felvételén is látszik – a lakóház sarkán levő utcanévtábla szerint is csak a lakóházig terjed a Döbrentei u. 2., az irodaházra nem. És érdemes beütni a keresőbe a Döbrentei utca 2-t. A lakóépületet mutatja, nem az Ybl Miklós térre nyíló alapítványi irodaházat.

Így most két épület is van, amelyiknek a lakcímnyilvántartás szerinti, illetve postázási címében Döbrentei utca 2. szerepel, és ez okozza még mindig a kavarodást a leveleknél.

Hogy lehet ez, és mi lesz most?

A jegybanki alapítványok arra hivatkoznak, hogy az irodaház tulajdoni lapon feltüntetett címe Döbrentei utca 2. Ez valóban így van, ez az ingatlan közigazgatási címe, azonban ettől eltérhetett – és a múltban el is tért – a lakcímnyilvántartás szerinti cím. Az irodaház melletti lakóépületnek a tulajdoni lapján Döbrentei utca 2-4. szerepel, az meg is egyezik a lakók lakcímkártyáján levő címmel. Ahogyan a fővárosi földhivatal lapunknak magyarázta:

a több utcát érintő ingatlanok (pl. saroktelkek) esetében korábban előfordulhatott, hogy az épület valamennyi érintett utcában rendelkezett címmel, függetlenül a tulajdoni lapon szereplő közigazgatási címtől. Magyarországon ugyanis a közigazgatás korábban nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő címadatbázissal.

A 2013-ban elfogadott törvény értelmében most létre kell hozni a központi címregisztert, azért hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek.

A jegyzők dolga felülvizsgálni a címeket, ennek nyomán pedig módosulhat a tulajdoni lap szerinti cím is.

Ezt a konkrét ügyet pedig el kell rendezni, aligha maradhat fenn két, Döbrentei utca 2.-t tartalmazó cím. Az önkormányzat lapunk számára küldött szűkszavú tájékoztatása is erre utal: zajlik a kerületben levő ingatlanok címrendezése, amely érinti a Döbrentei utca 2. számot is.

Két megoldása lehet a helyzetnek. Vagy visszaáll a több évtizedes gyakorlat és újra Ybl Miklós tér 8. lesz az alapítványi irodaház tulajdoni lapon feltüntetett közigazgatási címe és a lakcíme is, vagy a mellette levő lakóépület címéből tűnik el a 2-es szám. Igaz, az utóbbi esetben sok lakónak újra kell csináltatnia a lakcímkártyáját.