Akár 100 ezer külföldi munkavállalót is befogadna Szlovákia

Akkora a munkaerőhiány Szlovákiában, hogy muszáj lerövidíteniük a külföldiek alkalmazásával kapcsolatos eljárásokat. Az országban július végén mintegy 60 ezer külföldi dolgozott, ebből 32 ezren az EU-ból jöttek, írja az Infostart.

Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök sürgeti, hogy hat hétről három hónapra hosszabbítsák meg a munkahelyi betanítás idejét, mivel külföldi munkavállalás esetén több idő kell a munkahelyi adminisztrációhoz.

Nem fogunk azonban olyan intézkedéseket elfogadni, amelyek kárt okoznának a szlovákiai munkáltatóknak. Ez azt jelenti, hogy semmiféle szociális dömpinget nem fogunk tolerálni, ahogy azt sem, hogy a cégek a szlovákiai munkavállalók rovására foglalkoztassák a külföldieket. Csakis a hazai munkavállalókéval azonos körülmények között alkalmazhatják őket, és csakis akkor, ha tényleg a munkaerőhiány pótlásáról van szó

– közölte a a kormányfő.

A munkáltatók jelezték, hogy a szlovák munkapiacon akár 100 ezer külföldi munkavállaló is el tudna helyezkedni. A kormány és a munkaadók is úgy látják, hogy a környező országok is rá vannak szorulva a külföldi munkaerőre, ezért kell minél hamarabb előnyös feltételeket szabni a szlovák munkapiacon.

Kiemelt kép: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd