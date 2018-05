Ügyeletes mentőautót vettek ki a szolgálatból, mert összeomlott a fővárosi betegszállítás

Április végével felmondta a szerződését az egyik magán betegszállító cég, ezért május 1-jén egy ügyeletes mentőautót vettek ki a szolgálatból az Országos Mentőszolgálat központi állomásán, hogy életmentő feladatai helyett betegszállításban vegyen részt – tudta meg több forrásból a 24.hu. A betegszállítás 2007 óta nem a mentőszolgálat feladata, ekkor vonták be az alternatív cégeket az ellátásba. Az OMSZ csak a mentéssel összefüggő esetekhez vonulhat ki, azonban május 1-je óta, a központi utasítás szerint be kellene szállniuk a betegszállításba is, mivel az egyik legnagyobb magáncég kiesett a rendszerből.

Április végével felmondta a szerződését az egyik magán betegszállító cég, ezért május 1-jén egy ügyeletes mentőautót vettek ki a szolgálatból az OMSZ Mohács utcai Bázis Mentőállomásán, hogy életmentő feladatai helyett a betegszállításban vegyen részt – tudta meg a 24.hu. A Bázis mentőállomáson és az OMSZ Markó utcai Központi Mentőállomásán is komoly felzúdulást okozott a megoldás, volt, aki meg akarta tagadni az együttműködést, neki annyit mondtak: Ha te nem mész, majd kiveszünk egy másik kocsit. A betegszállítás 2007 óta nem az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) feladata, ekkor vonták be az alternatív cégeket az ellátásba. Az OMSZ csak a mentéssel összefüggő esetekhez vonulhat ki, azonban május 1-je óta, a központi utasítás szerint be kellene szállniuk a betegszállításba is, mivel az egyik legnagyobb magáncég kiesett a rendszerből. Április 30-ával felmondta ugyanis a betegszállításra vonatkozó szerződését a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) a Haemobil Kft. — tudtuk meg Dr. Vámos Zoltán cégvezetőtől. A vállalkozás további egészségügyi tevékenységeit, így az intenzív osztályon fekvő, nem mozgatható betegek dialíziskezelését fenntartja, a betegszállítást azonban humánerőforrás gondok miatt nem tudta vállalni. Szakmai forrásaink szerint nem csak a Haemobil került nehéz helyzetbe: a fővárosi betegszállító cégek alig-alig tudják kitermelni működési költségeiket, további négy vállalkozás került lehetetlen helyzetbe, erről pedig már a NEAK-ot is tájékoztatták. A Haemobil Kft. a fővárosban és az agglomerációban dolgozott, ez az egyik legproblémásabb terület az állandó dugók és a viszonylag kis távolságok miatt. A betegszállítók kilométerenként 110 forintos térítést és betegmozgatási díjat kapnak, ezért a mentőautón kívül egy sofőrt és egy ápolót kell biztosítaniuk. Vidéken jobb a helyzet, de a fővárosban csak lassan lehet haladni. Van, hogy a dugóban egy óra alatt 10 kilométert halad a kocsi, ami egy sofőrt és egy ápolót visz. Ezért a tíz kilométerért 1100 forintot kaptunk — magyarázta Vámos Zoltán. A főorvos szerint azért kellett felmondaniuk a szerződést, mert a cég gépkocsivezetői elmentek: az egyik egy másik magánvállalkozásnál talált munkát, a másik Németországba ment csomagokat szállítani, ötszörös fizetésért és felannyi munkáért. Nem tudtam marasztalni őket, ennyi pénzért pedig nem tudtunk új sofőröket alkalmazi — tette hozzá a Haemobil Kft. vezetője. Ha nincs ló, jó a mentős is? Bár a vállalkozás időben közölte az egészségbiztosítási alapkezelővel, hogy nem tudja a továbbiakban vállalni a feladatokat, és információink szerint az OMSZ vezetése már április közepén tudott a problémáról, a fővárosi mentőállomásokat csak április 29-én, vasárnap értesítették arról, hogy május 1-jétől, keddtől négy betegszállítást végző egységet kell szervezni, amelyből egy 24 órában, három pedig 12 órás, nappali műszakokban teljesít szolgálatot. A kapkodásban nem sikerült pluszmunkára jelentkező életmentőket találni: a beosztások már elkészültek, sokan másod- és harmadállással egészítik ki fizetésüket, a felkínált bruttó 1600 forintos óradíj miatt pedig több mentősnél is elszakadt a cérna. Volt olyan állomás, ahol senki sem jelentkezett a pluszmunkára, máshol mindössze ketten jelezték, hogy részt vennének a betegszállításban, ami jellegéből adódóan lassabb és fizikailag megterhelőbb, mint a mentési feladatok. Az állomások vezetőit nehéz helyzetbe hozták a központi döntéssel, a mentőknél ugyanis hónapokkal ezelőtt megtiltották a pluszmunkákat. A kieső túlórapénzek egy mentőtisztnél havi 30-40 ezer forintos bércsökkenést jelenthetnek, ráadásul szakembereket vonnak el a közvetlen életmentéstől, ami gyakran okoz etikai dilemmát a állomások vezetőinek és a mentésirányítóknak. Autó van, személyzet nincs Részletes kérdéseinkre az OMSZ mindössze annyit közölt, hogy tartalék gépjárműveikkel a területileg illetékes kormányhivatalok népegészségügyi osztálya által kiadott kijelölő határozat alapján, az ott megjelölt területen és kapacitással végeznek betegszállítási feladatokat. Az OMSZ szerint a betegszállítási tevékenység a mentési kapacitást nem érinti, a mentőellátás országszerte zavartalanul biztosított. Forrásaink szerint azonban a mentőállomások legalább egy éve nem tudják kiállítani a teljes kocsiparkot, most pedig még rosszabb a helyzet. A szabadságolások és az állandó létszámhiány miatt az autók bent állnak, mert nincs aki vezesse őket, nincs elég mentőápoló sem. Korábban többször is jeleztük: hiába vesznek szép autókat, ha nincsen személyzet, akivel feltölthetnék őket — mondta el egyik, névtelenséget kérő forrásunk, aki évtizedek óta az OMSZ munkatársaként dolgozik. Egy másik, a mentőszolgálat kötelékében dolgozó szakember attól tart, hogy a betegszállítás miatt az amúgyis takaréklángon működő fővárosi mentőállomásoknak további gépkocsikat kell kivenniük a mentési műveletekből. Mint mondta: Hónapok óta lehetett tudni, hogy baj van a betegszállítással, de valahol fent megakadt ez az ügy, és csak akkor kezdek el intézkedni, amikor már égett a ház. De mi sem tudjuk eloltani, mi sem vagyunk elegen. Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

