Hangyás desszertért küldhetik börtönbe a Michelin-csillagos étterem vezetőjét

Egy év börtönbüntetés és 20 millió von bírság kiszabását kérte egy Szöulban működő, két Michelin-csillaggal kitüntetett étterem vezetőjére az ügyészség Dél-Koreában, miután kiderült, hogy az étterem szárított hangyával megszórt sorbetet kínált a vendégeinek – írja a Guardian című brit lap.

A koreai hatóságok különböző közösségimédia-posztokból értesültek a hangyás fagyiról, majd mivel az ország törvényei csak tíz ízeltlábúféle – többek között szöcskék, lisztkukacok és selyemhernyóbábok – felhasználását engedélyezik ételalapanyagként, az ügyben vizsgálat indult.

Az ügyészség szerint az étterem 2021 óta szerzett be szárított hangyát az Egyesült Államokból és Thaiföldről, az ízeltlábúakkal ízesített sorbetből négy év alatt több mint 12 ezer adagot adott el, amivel több mint 120 millió von (kb. 26 millió forint) bevételre tett szert.

Az étterem vezetője azzal védekezik, hogy hangyát egy 15 fogásból álló kóstolómenünek csak egyetlen eleme tartalmazott, az is csak akkor, ha a vendég úgy kérte. A séfnek pedig, aki korábban Dániában, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában is használt szárított hangyát azért, hogy savasságot adjon egyes fogásoknak, fogalma sem volt róla, hogy Dél-Koreában ez illegális.

Ítélethirdetés szeptember 2-án várható az ügyben.