Magyar dizájnerruhában kapták lencsevégre Zendayát

Instagram-fiókján osztotta meg a NUBU Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte.

A színésznőn látható selyemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették: „A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsol” – fűzték a bejegyzéshez.

Zendaya tavaly járt Magyarországon, amikor itt forgatták a Dűne-sorozat legújabb epizódjának több részét. Akkori látogatása során betért egy Andrássy úton lévő luxusparfümüzletbe is. A képen Tom Holland mellett látható, aki időközben megerősítette, hogy titokban összeházasodtak a színésznővel.