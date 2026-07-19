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Élet-Stílus

Magyar dizájnerruhában kapták lencsevégre Zendayát

Zendaya
Image Press Agency / NurPhoto via AFP
24.hu
2026. 07. 19. 16:00
Zendaya
Image Press Agency / NurPhoto via AFP

Instagram-fiókján osztotta meg a NUBU Studio nevű magyar divatmárka, hogy Zendaya nemrég kollekciójuk egyik darabját viselte.

A színésznőn látható selyemruhát a stúdió leírása szerint Kucsora Márta festményei és Soltész Ágnes kerámiáinak organikus felületei ihlették: „A kézzel nyomtatott mintázat a kortárs művészet és a divat közötti párbeszédet viszi át a textilre, így minden ruhadarabot hordható műalkotássá varázsol” – fűzték a bejegyzéshez.

Zendaya tavaly járt Magyarországon, amikor itt forgatták a Dűne-sorozat legújabb epizódjának több részét. Akkori látogatása során betért egy Andrássy úton lévő luxusparfümüzletbe is. A képen Tom Holland mellett látható, aki időközben megerősítette, hogy titokban összeházasodtak a színésznővel.

 

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N U B U (@nubustudio) által megosztott bejegyzés

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