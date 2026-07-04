Bagdy Emőke fiának gyilkosa bűnösnek vallotta magát, 17 év börtönt kapott

Bagdy Emőke fiát, Császár Zsoltot 2023. október 21-én gyilkolták meg az Egyesült Államokban. A tettes az akkor 18 éves Yaalijah E. Jackson volt. A teológusként dolgozó áldozat ikertestvére, Császár-Nagy Noémi a Blikknek elmondta: egy amerikai bíróság tárgyalás nélkül lezárta az ügyet, a gyilkost elítélték.

Yaalijah Jackson 17 évet kapott, miután vádalkut kötött a bírósággal

– árulta el a lapnak Császár-Nagy, aki éveken át próbálta kideríteni az igazságot testvére megölésével kapcsolatban, mert nem bízott a hatóságok alaposságában. Próbálkozásai azonban nem hozták meg a várt eredményt:

miután Jackson bűnösnek vallotta magát hirtelen felindulásból elkövetett emberölésben és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság meghozta ítéletét, ezzel lezárva az ügyet.

Még mindig rengeteg a megválaszolatlan kérdés

Jacksonnak volt egy bűntársa, aki a gyilkosság után elvette az áldozat telefonját és slusszkulcsát, majd az eltulajdonított autóval elhajtott a helyszínről. Ő három éves börtönbüntetést kapott.

Annyit, mintha csak egy biciklit tolt volna el. Senkit sem zavart, hogy hogyan jutott a kulcsához, hogyan jutott a testvérem mobiljához, hogyan oldotta fel, halott vagy haldokló testvérem arcába nyomva azt. A gyilkos késen a DNS-elemzés egy éve még nem volt készen, azaz két évvel a gyilkosság után még azt sem azonosították, ki mindenki kezében járt a kés. Az sem érthető, miért kellett egy mobilért és egy öreg Hyundaiért megölni, gyakorlatilag kibelezni úgy, hogy belépése után érte az első szúrás, és a hasán vérezve kúszva menekült a másik szobába, ahol a földön fekve tovább kínozták

– mondta el Császár-Nagy Noémi.

Yaalijah Jackson vallomásában azt mondta, a magyar férfi a zuhanyzóból lépett ki, amikor szembe találkoztak, és úgy érzékelte, Császár megpróbálja őt megtámadni, ezért rántott kést. Császár-Nagy Noémi elmondása szerint az elkövető állításának valóságtartalmát senki nem ellenőrizte, ahogyan azt sem vizsgálták meg, hogy ki lehetett az az alak, aki a térfigyelő kamerák felvételei alapján szintén a lakásban tartózkodott, amikor Csázsár Zsolt oda megérkezett.

Egyszerűen nem érdekelte az ügyészséget egy magyar-amerikai állampolgár halála. Ha Kennedynek hívták volna, biztos máshogyan állnak hozzá

– fogalmazott a testvér.

Bagdy Emőke néhány éve így beszélt fia elvesztéséről: