Lil Wayne elfelejtett elmenni a saját koncertjére

Június 30-án volt Lil Wayne 20 Years of Carter Classics turnéjának nyitó estje Maine-ben. Pontosabban csak lett volna, mert a rapper egyszerűen nem jelent meg az eseményen – írja a Page Six.

A nyitó produkciót szolgáltató 2 Chainz a menetrend szerint lebonyolította a maga részét a koncertből. Ezután a DJ igyekezett szórakoztatni a közönséget, amíg Lil Wayne-re várakoztak. A rappernek 22:45-kor kellett volna színpadra lépnie, azonban 23 órakor közölték az addigra már igen türelmetlen tömeggel, hogy a műsornak vége, az előadó nem lép fel.

Azt viszont már nem mondták meg, hogy miért.

Sőt, Lil Wayne azóta már bocsánatot kért egy eltűnő Instagram-történet formájában a csalódott rajongóktól, de ő sem adott semmiféle magyarázatot a történtekre. A koncertet a tervek szerint július 28-án tartják meg.

Elnézést kérek a maine-i rajongóimtól. Őrizzétek meg a jegyeiteket, mert érvényesek lesznek az új dátumra. Hamarosan bővebb információt is kaptok majd emailben. Nélkületek sehol nem lennék, és alig várom, hogy olyan műsort adjak nektek, amit megérdemeltek

– írta a rapper az Instagram-profilján.

Az eseményt szervező Waterfront Concerts elnöke, Alex Gray elnézést kért az eseményen megjelentektől, hozzátéve: a cégük 251 koncertet bonyolított le fennállása során, ilyen viszont még soha nem történt.

A rajongók felháborodtak

A sajtónak nyilatkozó rajongók közt volt, aki 6 órát vezetett, más pedig gondos szervezéssel tudott csak eljönni a gyerekei mellől, hogy részt vegyen az eseményen.

Lil Wayne és 2 Chainz miatt jöttem ide, ez az egész egy szörnyű élmény volt. Nem is a pénz érdekel, hanem az élmény, amiről lecsúsztam. A barátnőm először tudott eljönni a babája mellől, hogy itt legyen. Ezzel csak az emberek idejét pazarolták

– mondta Rita Sack, aki Kanadából érkezett a koncertre.

Fizettünk, hogy Lil Wayne-t láthassuk. Az a minimum, hogy kiáll elénk és bocsánatot kér

– tette hozzá.