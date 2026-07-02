„Néha tudatánál van, néha nem” – Danny Glover lánya megszólalt apja Alzheimer-diagnózisáról

A Halálos fegyver-filmek színésze, Danny Glover a héten maga jelentette be, hogy Alzheimer-kórt diagnosztizáltak nála. Most a 79 éves színész lánya, Mandisa Glover mesélt a People-nek édesapja állapotáról, és felidézte azt is, mikor vették észre, hogy valami nincs rendben.

Úgy látom, hogy néha tudatánál van, néha nem

– kezd bele a színész lánya, aki elmondta, hogy a betegség legelső jeleit 2022-ben észlelték édesapjánál.

Egyre hiányosabban mesélt a múltról

A tünetek épp azért voltak különösen kirívóak, mert a színésznek egész életében kiváló volt a memóriája, és sokszor olyan részleteket is fel tudott idézni a múltból, amikre a legtöbb ember nem is emlékezne. Ez azonban hirtelen megváltozott.

Tudni kell édesapámról, hogy 1970-ig visszamenőleg életének közel minden részletét fel tudta idézni: azt, hogy melyik nap melyik utcasarkon állt meg egy pillanatra, mikor kivel beszélt és miről, milyen színű volt a másik ruhája, tehát tényleg mindent. Rengeteget mesélt a szüleiről – ezeket a történeteket én is ezerszer végighallgattam már –, aztán egyszer csak elkezdett bizonyos részeket kihagyni, amikor felidézte őket. Elgondolkoztam, hogy vajon mi lehet ennek az oka

– mondta Mandisa Glover.

Alzheimer-kór A Neurológiai Központ ismertetője szerint az Alzheimer-kór a demenciák egyik fajtája, a leggyakrabban előforduló. Nevét a betegséget felismerő német neurológusról kapta, aki 1906-ban egy akkor szokatlannak tartott mentális betegségben elhunyt asszony agyában mikroszkóppal speciális elváltozásokat talált. Az Alzheimer-kór ugyanis bizonyos fehérjék lerakódásával jár az agyban, aminek következtében az agy zsugorodik, és az agysejtek végül elhalnak.

A testvére viseli gondját

A színész öccse, Marty Glover beköltözött bátyja San Franciscó-i otthonába, hogy segítsen az ápolásában és mellette lehessen, ha szükséges. Ő a következőképp nyilatkozott a testvéréről:

Mindenki Misterrel azonosítja [a főgonosz, akit a színész a Bíborszín című filmben alakított – a szerk.], de ő a legrendesebb fickó, akivel valaha találkoztam. Megmentette az életem. Megjártam a rehabot és a börtönt is, drogfüggőséggel küzdöttem. Egészen addig nem volt szoros a kapcsolatunk, amíg nem indultam meg lefelé a lejtőn. Akkor viszont ott termett, megfogta a kezem, és Hollywoodba költöztetett, azóta pedig elválaszthatatlanok vagyunk

– fogalmazott Danny Glover testvére, aki bátyja eddigi sikereit látva különösen nehezen éli meg a jelenlegi helyzetet.

Látod a folyamatos romlást, és csak arra tudsz gondolni, hogy »hűha«. Nagyon meg tud viselni. Nehéz, mert ezt senkinek nem kívánnád

– mondta Marty Glover.

A színészről a családján kívül ápolók egész csapata gondoskodik, hogy a diagnózis ellenére is a legjobb életminőséget biztosítsák neki.