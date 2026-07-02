Amber Heard és Cara Delevingne „összegabalyodtak” a színésznő válása idején

Louis Theroux podcastjének vendége volt Cara Delevingne, aki megnyílt múltbéli drogproblémáiról és újdonsült józanságáról.

Ezek mellett viszont egy olyan információt is elejtett a beszélgetés során, ami bár a pletyka szintjén már bejárta a sajtót évekkel ezelőtt, ez idáig nem lehetett tudni, igaz-e, vagy sem. A nyíltan leszbikus modell ugyanis elárulta, hogy Amber Heard és Johnny Depp meglehetősen botrányos válása idején ő és a színésznő romantikus viszonyba keveredtek egymással.

Nem Delevingne volt az egyetlen, akihez a színésznő közel került akkoriban

A témát az újságíró vezette fel azzal, hogy úgy tudja, annak idején Depp féltékeny volt Delevingne és Heard szoros kapcsolatára, mikor a London Fields című thrillert forgatták 2017 környékén.

Szerintem akkoriban eléggé eluralkodott rajta [Deppen – a szerk.] a féltékenység. Pedig abban az időszakban semmi nem történt köztünk. Viszont a válásuk után már igen

– reagált a modell.

Delevingne ezután így folytatta:

Addigra már elég régóta közel álltunk egymáshoz, aztán amikor a válásuk zajlott, úgy is lehet mondani, hogy összegabalyodtunk. De tudom, hogy ő [Heard – a szerk.] akkor több emberrel is hasonló viszonyban volt.

A modell arról is beszélt, hogy sokáig titkolta a szexuális orientációját, miután a szexuális ragadozó filmproducer, Harvey Weinstein azt mondta neki, hogy leszbikusként esélytelen, hogy valaha befusson Hollywoodban.

A botrányos válás

A két színész addigra már lezárult házassága és nyilvános acsarkodása hatalmas médiavisszhangot kapott 2022-ben, amikor Depp egy véleménycikk nyomán beperelte a volt feleségét rágalmazásért, mert úgy vélte, bántalmazónak állította be őt a nyilvánosság előtt.

Mivel minden egyes tárgyalást közvetített a média, a nyilvánosság is megformálta a maga határozott véleményét az elmondottak szerint elképesztő mértékben mérgező kapcsolatról. Voltak, akik védelmükbe vették Heardöt, az őt elítélő – és sok esetben lealázó – hangok viszont erőteljesebbnek bizonyultak, a színésznő pedig el is veszítette a pert.

A válás körül kialakult botrányt Depp 2023-ban betegesnek titulálta a Népszavának adott interjújában, mondván: ez volt „az egyik leghülyébb dolog, ami valaha történt az emberiség létezése alatt”.