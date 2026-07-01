hogyan tudnék élni nélküled?
Élet-Stílus

Itt lehet megnézni az első részletet a Hogyan tudnék élni nélküled? második részéből

The Orbital Strangers Project
admin Csontos Kata
2026. 07. 01. 16:47
The Orbital Strangers Project

Júliustól újra műsorra tűzik a hazai mozik az elmúlt 30 év legsikeresebb magyar filmjét, a Hogyan tudnék élni nélküled?-et. A Demjén-slágerekre épülő filmnek már készül a folytatása (címe egyszerűen: Hogyan tudnék élni nélküled? 2):

a második rész első részlete kizárólag az első rész nyári vetítései előtt lesz látható,

olvasható a produkció szerdán kiküldött sajtóközleményében.

Miről szól majd a Hogyan tudnék élni nélküled? 2?

Gergő (Ember Márk), Gábor (Marics Péter) és Csabi (Kirády Marcell), valamint a lányok – Eszter (Törőcsik Franciska), Kata (Márkus Luca) és Betti (Kovács Harmat) – története hat évvel később folytatódik: a baráti társaság éppen egy esküvőre készül, a magyar tenger pedig ismét fontos helyszíne lesz az eseményeknek. Ahogy sejteni lehet, a dolgok nem várt fordulatot vesznek, és alaposan összekuszálják a szálakat. Az édes-bús történet szerelemről, barátságról, sorsfordító döntésekről és az összetartozás erejéről mesél, mindezt Demjén Ferenc slágereivel téve teljessé.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával, az IKO gyártásában, Dyga Zsombor rendezésében és Kirády Attila producer közreműködésével megvalósuló zenés romantikus vígjáték az InterCom forgalmazásában érkezik a hazai mozikba 2026. november 12-én.

Az első részről írt kritikánk itt érhető el:

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