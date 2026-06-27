Megalázónak tartja a castingokat Gregor Bernadett: Állok egy helyiségben egy számmal, mint a bűnözők

Húsz évvel ezelőtt mutatták be a Tibor vagyok, de hódítani akarok című vígjátékot, aminek Gregor Bernadett volt a női főszereplője. A színésznő nemrég a Random című YouTube-műsor vendégeként mesélt arról, miért nem szerepelt azóta filmben.

Az az igazság, hogy annak, hogy nem forgatok, én magam is oka vagyok, ebben nagyon hatékonyan vágom magam alatt a fát évek óta, mert én nem járok castingra

– idézte Gregort a Blikk, aki annak idején úgy kapta meg első filmszerepét, hogy András Ferenc rendező több darabban is megnézte a játékát a színházban, majd felkérte őt egy művészfilm főszerepére.

Egy olasz–magyar koprodukciós film volt, az volt a címe, hogy A Szent Lőrinc folyó lazacai. Ez egy művészfilm volt, és egy nagyon jó emlék, itthon is forgattunk, meg Szicíliában három hetet.

Gregor tisztában van azzal, hogy manapság már úgy döntenek a szerepek sorsáról, hogy akár több tucat színésszel is eljátszatnak jeleneteket különböző felállásokban, mire kiderül, ki játszhat egy-egy karaktert, ám ő erre a procedúrára nem képes, és nem is hajlandó saját bevallása szerint.

El lettem nagyon kapatva vagy kényeztetve, hogy ez így megy, hogy egy filmrendező felkér. Aztán bejött Magyarországon, hogy castingra kell menni, amin én is voltam egyébként, de rémesen megalázónak éreztem. Maga az, hogy én abba a helyzetbe keveredek, hogy állok egy helyiségben egy számmal, mint a bűnözők, majd forogni, hogy jobb profil, bal profil, na, ezt én nem…

– jelentette ki a színésznő, aki bár szívesen játszana filmben, elégedett a jelenlegi szakmai életével.