Vilmos herceg csatlakozott a milliárdosok klubjához, de Mészáros Lőrinc vagyonát meg se közelíti

Vilmos herceg hivatalosan is milliárdos lett – és gazdagabb, mint az apja, III. Károly király, írja a PageSix.

A walesi herceg nettó vagyona 1,6 milliárd dollár (kb. 500 milliárd forint), köszönhetően királyi birtokának, a Cornwalli Hercegségnek, amelyet Károly 2022-es trónra lépésekor örökölt .

A 77 éves király becsült személyes vagyona 846 millió dollár, azaz nagyjából 250 milliárd forint.

Mi az a Cornwalli Hercegség?

A Cornwalli Hercegség Vilmos elsődleges bevételi forrása, egy magánvagyon, amely fedezi Vilmos, Katalin és három gyermekük hivatalos, jótékonysági és magánjellegű tevékenységeit.

1337-ben alapította III. Eduárd király, hogy generációkon át pénzt biztosítson a trónörökösök számára.

Fizikailag a birtok nagyjából 205 négyzetmérföldnyi területet foglal magában az Egyesült Királyságban.