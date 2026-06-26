vilmos hercegbrit királyi családiii. károly király
Élet-Stílus

Vilmos herceg csatlakozott a milliárdosok klubjához, de Mészáros Lőrinc vagyonát meg se közelíti

Hugh Hastings / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 26. 19:48
Hugh Hastings / Getty Images

Vilmos herceg hivatalosan is milliárdos lett – és gazdagabb, mint az apja, III. Károly király, írja a PageSix.

A walesi herceg nettó vagyona 1,6 milliárd dollár (kb. 500 milliárd forint), köszönhetően királyi birtokának, a Cornwalli Hercegségnek, amelyet Károly 2022-es trónra lépésekor örökölt  .

A 77 éves király becsült személyes vagyona 846 millió dollár, azaz nagyjából 250 milliárd forint.

Mi az a Cornwalli Hercegség?

A Cornwalli Hercegség Vilmos elsődleges bevételi forrása, egy magánvagyon, amely fedezi Vilmos, Katalin és három gyermekük hivatalos, jótékonysági és magánjellegű tevékenységeit.

1337-ben alapította III. Eduárd király, hogy generációkon át pénzt biztosítson a trónörökösök számára.

Fizikailag a birtok nagyjából 205 négyzetmérföldnyi területet foglal magában az Egyesült Királyságban.

13 fotó
Kapcsolódó
Katalin, a stílusikon, Vilmos lóháton, nagyra nőtt gyerekek – képeken a királyi család legfontosabb ünnepsége
György herceg tiszta apja, Sarolta hercegnő pedig kiköpött Erzsébet királynő.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter hét főispánt nevezett ki
Fidesz-frakció a parlamenti hiányzólistáról: Magyar Péter az Európai Parlamentben a szavazások alig 2%-án vett részt
Pócs János Dopemannél: Az emberek ugyanolyan szinten félnek Magyar Pétertől, ahogy féltek Hitlertől
„Nem szerepel a szótárunkban” – vágta rá Magyar Péter, amikor a gazdasági megszorításokról kérdezték
Dembélé és csapattársai öröme a francia gól után.
Foci-vb: Norvégia-Franciaország, Szenegál-Irak (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik