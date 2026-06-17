Nem tud hibázni: Katalin hercegné citromsárga öltözetben nyűgözött le mindenkit az ascoti derbin – galéria

Katalin hercegné a Károly király születésnapját ünneplő királyi parádét követően újfent megmutatta, hogy ő tud a legjobban öltözni a brit királyi családban.

Vilmos herceggel együtt érkeztek meg az ascoti derbie, ahol a walesi hercegné egyébként két éve nem járt betegsége miatt. Citromsárga dizájner ruhájában ellopta a show-t. Ékszereket is viselt: egy karkötőt, ami néhai anyósa, Diana hercegné tulajdonában volt, illetve egy gyémánt fülbevalót, amit II. Erzsébettől örökölt.