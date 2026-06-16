„Nincsen varázspálca. Ez az időszak a türelem tréningje!”

Egy rossz mozdulat, ennyi elég volt ahhoz, hogy Szily Nóra súlyos balesetet szenvedjen. A népszerű újságíró-pszichológus húsvét előtt, nagytakarítás közben a szobalétrán egyensúlyozott, amikor megcsúszott, lezuhant és térd alatt eltört a sípcsontja. Katz Dávidnak az otthonában mesélt arról, milyen érzés volt egyik pillanatról a másikra korlátozottá válni a mozgásban és, hogy bár rengeteg szeretetet és támogatást kap a környezetétől, a gyógyulás felé vezető út bizony hosszú és lelkileg és testileg is megterhelő. A baj tehát pillanatok alatt bárkivel megtörténhet, de hogyan tovább? Mit lehet tenni ilyen helyzetben azért, hogy segítsük saját felépülésünket? Mikortól és milyen mozgást végezhetünk például és milyen tápanyagok bevitele ajánlott? – ezekről már Dr. Pajk Melitta gyógytornász- fizioterapeuta, manuálterapeuta, a BioTechUSA szakértője és a Perfect Movement Mozgásközpont tulajdonosa beszélt a 24.hu riporterének. A szakember be is mutatott egyből több olyan mozdulatot, amelyek műtét utáni időszakban rendszerint már végezhetőek.