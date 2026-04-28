kormányváltásrácz jenő
Élet-Stílus

Rácz Jenő: Nagyon sok kapcsolatom ment tönkre politikai nézetkülönbségek miatt

admin Grósz Petra
2026. 04. 28. 14:26
Rácz Jenő nemrég az RTL stábjával beszélgetett, ekkor arról is kérdezték, hogyan élte meg a kormányváltást. A séf azt mondta, szerinte nagyon kellett már az országnak, hogy vége legyen a választásoknak, mert ami Magyarországon történt, az nagyon sok határon túlment. Úgy véli, végre megnyugodhatnak az emberek.

A választások estéje nagyon izgalmas volt, nekem legalábbis, mert pezsgőket bontottam, ünnepeltem, tehát nagyon jó volt. Szomorú volt ez az egész ugyanakkor, mert visszatekintettem, és elképesztően sok kapcsolatom ment tönkre a politikai nézetek különbségei miatt. De akár családon belül is voltak hasonlók. Értelemszerűen én örülök ennek az egész változásnak, nagyon is kell.

Hozzátette: szerinte a turizmus szektornak és a gasztronómiának is nagyon kellett a változás.

Azt gondolom, hogy amennyi étterem az elmúlt években bezárt, annyi étterem még nem zárt be soha előtte, úgyhogy ez mindenképp egy olyan tendencia, amit figyelni kell, egyre nehezebb a vendéglátósoknak, és egyre kevesebb turista van, hiába hazudták előtte azt, hogy egyre több, ez nem így van. Nem tudom, miket számoltak össze, amiből kijött ez a szám, de én egyre rosszabbnak éreztem a helyzetet, és azt gondolom, hogy sokkal jobb lesz. Bármi is legyen, sokkal jobb lesz, mint előtte, ez a lényeg.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

RTL.hu (@rtlponthu) által megosztott bejegyzés

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Viktor: Ráérek májustól gondolkodni azon, hogy miből fogok megélni
„Akinek egy csöpp esze volt, tudta, hogy csalás” – Magyar Péter névrokona dönthette el a választást Sárváron
Százmilliárdokba kerül a családi kedvezmény duplázása és az anyák szja-mentessége
Mekkora egy rőf? – régi mértékegységek kvíz
Nyomoz a rendőrség a feltételezett NER-es vagyonmenekítés ügyében
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik