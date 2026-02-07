A Nagy Ő: Stohl Andrást nem fogják érdekelni a negatív vélemények, ha a végén összejön Kiara Lorddal

Pénteken A Nagy Ő adásában Kiara Lord különös ajándékot kapott Stohl Andrástól: egy fehér rózsát, melynek az lesz a jelentősége hamarosan, hogy a rózsaceremónián az egykori felnőttfilmes dönthet arról, ki nem kaphat virágot a színész-műsorvezetőtől. A döntésjoggal járó kiváltságot azzal érdemelte ki Kiara Lord, hogy Danny Blue mentalistával hosszasan beszélgetett, utóbbi pedig arra jött rá: a nő tiszta szívvel szerepel a műsorban és valóban Stohlért érkezett.

Stohl később beszélgetett is az érte rajongó nővel arról, mi történne akkor, ha a műsor végén őt választaná.

Azt nem akarod, ha mi együtt vagyunk, akkor azért bántást kapjunk? Ezt bízd rám. Ha én úgy döntök, akkor vállalom ezeknek az ódiumát. Kaptam én már eleget. Tettem is érte eleget. Szerintem ez nem olyan horderejű dolog, még akkor is, ha tudjuk, hogy az. Hogy mi ketten összeállunk. Nem szeretném, ha visszahúzódnál, azt szeretném, ha ugyanúgy harcolnál értem, mint eddig

– ecsetelte a sztár.

A minap túl messzire mentek

A Nagy Ő csütörtök esti adásában Kiara Lord privát randit kért Stohl Andrástól, aki örömmel rá is bólintott az ötletre. Jacuzzizni mentek az egykori felnőttfilmessel, ahol némi pezsgő mellett a színész-műsorvezető elmondta, hogy nagyon jól érzi magát randipartnerével, akiben nem érez hátsó szándékot, és nincs vele szemben semmilyen gátlása.

Később az is szóba került, hogy bejönnek egymásnak, majd Stohl közölte, hogy szerinte az egykori felnőttfilmes azért hívta el őt randizni, mert csókolózni akar vele.

Én azt javaslom, fogyasszunk el egy epret együtt

– tanácsolta egy ponton Kiara Lord, akinek sikerre is vezetett az ötlete, az eperfalatozás ugyanis hamar csókcsatába torkollott.