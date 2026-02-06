Hétfőtől hosszabb adásokkal folytatódik A Nagy Ő

Még két hete sem fut a TV2-n A Nagy Ő új évada, amellyel kapcsolatban a csatorna nemrég nagy bejelentést tett.

Hétfőtől hosszabb részekkel folytatódik a 🌹 Bachelor – A Nagy Ő hétköznap esténként 20:00-tól a TV2-n!

– adta hírül az Instagramon a TV2 Csoport programigazgatója, Fischer Gábor.

Lassan akár 18-as karika is kerülhetne a műsorra

A realityben egyébként egyre forrósodik a hangulat: a csütörtök esti adásban erotikus feladatban kellett bizonyítaniuk a Stohl András szívéért versengő nőknek – már amelyikük bevállalta a dolgot –, Kiara Lord pedig az évad első csókját, illetve csókjait is megszerezte a színész-műsorvezetőtől, akivel a jacuzziban estek egymásnak.