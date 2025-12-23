Mindenét eladta a brit család, hogy új életet kezdjenek Thaiföldön – semmit sem bántak meg

Jasmine Riam és partnere bátor döntést hoztak, mikor két gyermekükkel együtt maguk mögött hagyták Nagy-Britanniát, hogy teljesen új életet kezdjenek Thaiföldön. A pár mindössze hat hónapon belül Délkelet-Ázsiába költözött, és bár a döntés nem volt könnyű, nyomós okaik voltak a nagy horderejű döntés mögött.

A férjemmel már régóta beszéltünk arról, hogy elköltözünk, hogy jobb életet teremtsünk magunknak és a kisgyerekeinknek. A férjem hihetetlenül keményen dolgozott, mégis hónap végén gyakran alig vagy egyáltalán semmink nem maradt, és még kevesebb időnk volt arra, hogy igazán élvezzük az életet együtt, családként

– árulta el a Mirror beszámolója szerint Riam az Omio online foglalási platform utazási szakértőinek. „Szép életünk volt Nagy-Britanniában, de az időjárás, a növekvő költségek és az egyre dagadó érzés, hogy többet szeretnénk, kezdett nyomasztani minket.”

Az anya félig thai, úgyhogy némiképp könnyebb volt a döntés, még akkor is, ha Nagy-Britanniában született, és csak nyaralni járt Thaiföldre.

Hat hónap felkészülés

A pár döntése és a költözés között mindössze hat hónap telt el, közben szinte mindenüket eladták.

Az autónkat, sok személyes holminkat, sőt még a fiunk quadját is. Ruhákat árultam a Vinteden, és mindent kipakoltunk, amire már nem volt szükségünk. Egymás után töltöttük meg a zsákokat, amiket jótékonysági célokra ajánlottunk fel. Végül nagyjából 5- 10ezer font közötti megtakarításunk lett.

Ez mintegy 2,2-4,4 millió forintnyi összeget jelent. De nem csak az összeg éreztette pozitív hatását.

Tényleg mindenünket eladtuk, meglepő módon hihetetlenül felszabadító érzés volt. Évekig ragaszkodtam dolgokhoz anélkül, hogy tudatosult volna bennem, mennyire lehúznak. A lomtalanítás és a minimalistább életmód felé való elmozdulás annyira jól esett, most könnyebbnek, tisztábbnak és tudatosabbnak éreztem magam.”

A thaiföldi tapasztalatok

Novemberben költöztek Thaiföldre, szerencséjükre eddig nem kellett rendkívüli költségekkel szembesülniük, de azt Riam elismeri, eleinte könnyebb többet költeni a tervezettnél, főleg a lakbér mellett, ami a legkomoly kiadás.

A kiköltözésük óta többet foglalkoznak a testi és lelki békéjükkel, edzőterembe, masszázsra járnak, hosszú sétákat tesznek meg a gyerekekkel a tengerparton.

Sokkal több minőségi időt töltünk együtt családként, ez egy igazi ajándék. Pontosan erre volt szükségünk, egy lassabb tempójú életre, és arra, hogy több időt töltsünk egymással. Már nem rohanunk folyamatosan

– árulta el az anya, aki hozzátette: „Az emberek hihetetlenül barátságosak, az élet sokkal megfizethetőbb, az időjárás gyönyörű, és rengeteg mindent csinálhatunk és tapasztalhatunk meg együtt, családként.”

Riam azt is megosztotta, hogy a legnehezebb távol lenni a tágabb családjuktól, akikkel korábban szoros kapcsolatot ápoltak. Szerencsére a FaceTime és a hasonló lehetőségek ezt valamennyire enyhítik. Azért alig várják, hogy a rokonok ellátogassanak hozzájuk.

Tanácsaik azoknak, akik elköltöznének

Mindenesetre, azoknak, akik hasonló lépésen gondolkoznak, azt tanácsolja:

Hajrá! Néha ténylegesen el kell költözni ahhoz, hogy rájöjjünk, a változás valóban lehetséges. A változás a katalizátor. Ha nem sikerül, mi a legrosszabb, ami történhet?

Szerinte, aki emellett dönt, legyen „bölcs és felkészült”, győződjön meg róla, hogy van-e elég megtakarítása, és tervezze meg észszerűen a költségvetését, mivel, ha valaki nem körültekintő, még a megfizethető Thaiföld is okozhat meglepetéseket. Fontos az is, hogy a szükséges papírmunka, vízumok is meglegyenek időben. „Maradj szerény, maradj a földön, és élvezd a folyamatot.”

Végül még annyit tesz hozzá tanácsként Riam: