Michelle Wild is színpadra lépett a Csillag Születikben

A nem is olyan rég még Palik Lászlónak interjút adó Michelle Wild ezúttal az RTL képernyőjén volt látható. A Csillag Születikbe jelentkezett ugyanis párjával, akivel a The Holy Shot formációként egy baltás performanszot mutattak be.

Most újra lett mondanivalóm az emberek felé. Az emberek kiteljesedése felé próbálom őket terelni. Azt gondolom, hogy ez egy eredményes eszköz, hogy jobban tudják szeretni magukat. Eddig is a férfiak és a nők kiteljesedéséért dolgoztam.

Azt mondja, ők önismeretei eszközként tekintenek a baltadobálására, és bár tény, hogy hordoz magában veszélyeket, mégsem szabad kocsmasporttá degradálni.