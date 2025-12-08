michelle wildrtlcsillag születikr
Élet-Stílus

Michelle Wild is színpadra lépett a Csillag Születikben

RTL
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 08. 06:33
RTL

A nem is olyan rég még Palik Lászlónak interjút adó Michelle Wild ezúttal az RTL képernyőjén volt látható. A Csillag Születikbe jelentkezett ugyanis párjával, akivel a The Holy Shot formációként egy baltás performanszot mutattak be.

Most újra lett mondanivalóm az emberek felé. Az emberek kiteljesedése felé próbálom őket terelni. Azt gondolom, hogy ez egy eredményes eszköz, hogy jobban tudják szeretni magukat. Eddig is a férfiak és a nők kiteljesedéséért dolgoztam.

Azt mondja, ők önismeretei eszközként tekintenek a baltadobálására, és bár tény, hogy hordoz magában veszélyeket, mégsem szabad kocsmasporttá degradálni.

4 fotó
Kapcsolódó
Michelle Wild az első forgatási napjáról: „Mint amikor kulcsod van a cukorkabolthoz”
Elmondta, miért hagyta ott az ipart 3 év után.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sztárban Sztár All Stars döntő: Dér Heni nyerte az évadot
Krízis az Apple-nél: sorra hagyják el a vezetők a céget
„A remény nálam végleg kifogyott” – Krasznahorkai László beszédet mond Stockholmban
Mennyiből jön ki egy ötéjszakás hajóút a Karib-tengeren?
Nagy Márton receptje: állami segítséggel készül csúcsgazdagoknak a zánkai luxusvillapark, amin kétszer bukhatnak az adófizetők
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik