Megválasztották az év legszexibb celebférfiját, néhány hete még Scarlett Johanssont csókolgatta

admin Besenyei Balázs
2025. 11. 04. 07:18
A People magazin idén is megválasztotta az év legszexibb férfiját, aki ezúttal Jonathan Bailey lett. Az angol színész a Bridgerton című sorozattal robbant be igazán a köztudatba, azóta már az új Jurassic World-filmben is láthattuk, aminek sajtókörútján végigcsókolgatta Scarlett Johanssont.

Pályafutását gyerekszínészként kezdte, 2018-ban nyilvánosság előtt is coming outolt.

