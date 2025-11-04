Megválasztották az év legszexibb celebférfiját, néhány hete még Scarlett Johanssont csókolgatta

A People magazin idén is megválasztotta az év legszexibb férfiját, aki ezúttal Jonathan Bailey lett. Az angol színész a Bridgerton című sorozattal robbant be igazán a köztudatba, azóta már az új Jurassic World-filmben is láthattuk, aminek sajtókörútján végigcsókolgatta Scarlett Johanssont.

Pályafutását gyerekszínészként kezdte, 2018-ban nyilvánosság előtt is coming outolt.

A tavalyi győztesről itt olvashatnak és láthatnak képeket.

7 fotó