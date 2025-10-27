Videón a szállítás közben kiszabaduló és több kilométeren át a pótkocsi tetején szörföző hatalmas oroszlán

Egészen hátborzongató videót örökített meg nemrég egy sofőr Dél-Afrikában, aki 100 kilométer per órás sebességgel haladva egyszer csak arra lett figyelmes, hogy az előtte haladó jármű pótkocsiján egy oroszlán áll.

Az ország északnyugati részén található Bakerville városa mellett történt incidensről a Daily Star számolt be. A brit bulvárlap szerint a vadgazdálkodási telepről vásárolt ragadozó éppen az új otthona felé tartott az új gazdájával, akit végül a szemből jövő autósok figyelmeztettek arra, hogy az állat megszökött.

Az oroszlán, amelyet a helyi törvények értelmében legálisan vásárolt meg az új gazdája, valahogy felugrott a pótkocsi tetejére, majd betörte a megfigyelőnyílást, és felmászott a mozgó járműre. A sofőrnek pedig csak több kilométerrel arrébb tűnt fel, hogy az állat kiszabadult a pótkocsiból.

A mögöttük haladó autó vezetője azonban nemcsak azt vette fel, ahogy az oroszlán a jármű tetején szörfözik, hanem azt is, amikor a gazdája észbe kapott és megállt, az állat pedig egy nehéz landolást követően elkezdett az út mentén lévő kerítés mellett sétálni.

A még mindig a szállítás előtt kapott nyugtató hatása miatt az állat végül bő másfél kilométer megtétele után megállt, és leült egy fa alá.

Közben a dél-afrikai rendőrökhöz is befutott egy segélyhívás, ők pedig felvették a kapcsolatot a helyi állatorvossal, Dr. Anton Nellel a Lichtenburg Állatkórházból, az állatorvos pedig rögtön a helyszínre sietett.

„A pótkocsi falai simák és körülbelül 2,5 méter magasak voltak, mégis az oroszlánnak sikerült felmászni rá, és nagy testét átnyomni a nagyon kicsi megfigyelőnyíláson. Elég rendkívüli szökés volt, majd a tetőről élvezte a kilátást, amíg le nem ugrott, és amikor odaértem, az út menti fa alatt feküdt a fűben. Még mindig volt némi nyugtató a szervezetében, így nyugodt volt, és miután beadtam neki az altatót, egy kis séta után el is aludt” – emlékezett vissza az állatorvos.

„Majd baleset nélkül újra felvitték, hogy folytathassa útját” – folytatta.

Az Állatkínzás Megelőzésére Létrehozott Nemzeti Társaság közölte, hogy értesítették őket és hivatalos ellenőrzést fognak végezni az állat új otthonában, hogy megbizonyosodjanak annak biztonságáról. A Pat Loots nevű állat új tulajdonosa pedig azt nyilatkozta, hogy az oroszlán biztonságban van, és nem érti, hogy miért vált virálissá a róla készült videó, ahogy azt sem, hogy miért volt egyáltalán hírértéke a dolognak.

Csak annyit mondok, hogy az oroszlán 100 százalékos biztonságban van és nem sérült meg

– fogalmazott a férfi.

Egyébként az oroszlánok súlya akár a 250 kilogrammot is elérheti, a magasságuk pedig 1,2 méter is lehet, és a brit bulvárlap szerint akár 80 kilométer per órás sebességgel is képesek szaladni. A becslések szerint 22 ezer példány élhet belőlük a világon, és évente körülbelül 250 embert ölnek meg.