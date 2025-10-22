házasság első látásramiló vikitv2
Házasság első látásra: Miló Viki nagy lépésnek érzi a részéről, hogy „már el tudja viselni” a férjét

TV2
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 22. 08:54
TV2

Azzal nem vádolhatjuk Miló Viki és férje, Attila házasságát a Házasság első látásra című műsort nézve, hogy minden a legjobban alakul köztük. Sőt: a férj hiányolja az intimitást kapcsolatukból, a volt bokszoló azonban hallani sem akar ilyesmiről.

A legutóbbi adásban azonban Miló úgy nyilatkozott, hogy Attila türelme és felé mutatott figyelmessége meghozta a gyümölcsét.

Óriási fejlődést látok a szakértők estje óta. Az a feszültség, az a düh, ami Attila irányában volt, teljesen elmúlt. Könnyed a mellkasom. Igaz, nincs még nagy pozitivitás, de már nem az van, hogy melléülök és rosszul érzem magam. Semleges. És ez a semleges érzés is csoda most. Azt gondolom, óriásit fejlődtem! Most már el tudom viselni Attilát

– ecsetelte a kameráknak.

Attilát a legutóbbi adásban Sanya is megtalálta magának, aki szerint a férfi női energiákkal bír.

