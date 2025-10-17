james van der beek
Élet-Stílus

Hosszú idő után készült új fotó a rákkal küzdő James Van Der Beekről

ABC / Lou Rocco
admin Besenyei Balázs
2025. 10. 17. 16:00
ABC / Lou Rocco

James Van Der Beeknél tavaly 3. stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak, idén nem is tudott megjelenni a Dawson és a haverok című sorozat reunionján.

A betegséggel csöndben küzdő sztárról a felesége osztott meg egy fotót, amin Van Der Beek az apjával látható, s az a képaláírás díszeleg mellette: boldog nap.

Korábban így beszélt a betegségéről:

A rákot mindig az életkorral és az egészségtelen, mozgásszegény életmóddal társítottam. De csodálatos szív- és érrendszeri formában voltam. Igyekeztem egészségesen étkezni – vagy amennyire akkor tudtam. Azt gondoltam, talán abba kell hagynom a kávézást. Vagy talán ne tegyek tejszínt a kávéba. De amikor ezt megszüntettem, és nem javult, azt gondoltam, rendben, jobb, ha kivizsgáltatom. Aztán a gasztroenterológus azt mondta, hogy rák. Azt hiszem, sokkot kaptam.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Kimberly Van Der Beek (@vanderkimberly) által megosztott bejegyzés

Kapcsolódó
James Van Der Beek a rákdiagnózisáról: Remek formában voltam, egészségesen étkeztem, így hát sokkot kaptam, mikor az orvos elmondta
Egyelőre óvatosan optimista.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Hát ki vagy te, bassza meg? Egy senki vagy” – osztotta ki a volt fideszes alpolgármester a képviselőtársát
Miért pont Budapesten akar Trump Putyinnal tárgyalni?
„Beismerték, hogy a posztjaimban bemutatott tervrajzok, fotók és videók valódiak” – Orbán Győző feljelentette Hadházyt
Trump elmondta, mikor várható a találkozója Putyinnal Budapesten
Nekünk még álom Amerika, nekik már valóság: kell-e a Zöld-foki Köztársaság és Jordánia a vb-re?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik