Hosszú idő után készült új fotó a rákkal küzdő James Van Der Beekről

James Van Der Beeknél tavaly 3. stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak, idén nem is tudott megjelenni a Dawson és a haverok című sorozat reunionján.

A betegséggel csöndben küzdő sztárról a felesége osztott meg egy fotót, amin Van Der Beek az apjával látható, s az a képaláírás díszeleg mellette: boldog nap.

Korábban így beszélt a betegségéről:

A rákot mindig az életkorral és az egészségtelen, mozgásszegény életmóddal társítottam. De csodálatos szív- és érrendszeri formában voltam. Igyekeztem egészségesen étkezni – vagy amennyire akkor tudtam. Azt gondoltam, talán abba kell hagynom a kávézást. Vagy talán ne tegyek tejszínt a kávéba. De amikor ezt megszüntettem, és nem javult, azt gondoltam, rendben, jobb, ha kivizsgáltatom. Aztán a gasztroenterológus azt mondta, hogy rák. Azt hiszem, sokkot kaptam.