Egy éve ilyenkor: karkötője buktatta le a meleg szexorgiákra járó Bese atyát

2025. 09. 14. 06:00
Mint minden héten, ezúttal is megmutatjuk, mi érdekelte leginkább az olvasóinkat tavaly ilyenkor.

Tavaly szeptemberben derült fény arra, hogy rendszeresen melegpartikra járt és pornóoldalakra is felkerült Bese Gergő, Fidesz-közeli katolikus plébános, aki megszentelte az Orbán Viktor irodájának is helyet adó Karmelita kolostort. Egy éve ezen a héten az RTL Híradó jelentette be, hogy megszerezték a felvételeket, amik lebuktatták az atyát.

Egy éve ilyenkor publikáltunk egy cikket arról, hogy melyik az a három növény, amit tilos ősszel metszeni. Hiába van szokatlanul meleg ősszel, egyes növények esetében óvatosnak kell lenni.

Tavaly ilyenkor posztolt Magyar Péter egy felmérést, amely szerint „a magyarok 68 százaléka elvárja a kormánytól, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez. A Tisza párt elnöke Orbán Viktorhoz fordult, hogy megtudja, igaz-e az az értesülés, miszerint a miniszterelnök veje, Tiborcz István szabadlábon tartása miatt nem csatlakozik Magyarország az ügyészséghez.

Egy éve sokakat érdekelt egy háremet tartó poligám, brazil férfi története, akinek összetört a szíve.

Tavaly ilyenkor jelentette be a Apple az iPhone 16 szériát, a hír az olvasóinkat is igencsak érdekelte. Cikkünkben összefoglaltuk akkor a hazai árakat.

