Egy éve ilyenkor: Bese atya és egy másik Gergő

24.hu
2025. 09. 07. 06:03
Mint minden héten, ezúttal is megmutatjuk, mi érdekelte leginkább az olvasóinkat tavaly ilyenkor.

Hatalmas botránnyal indult tavaly a szeptember. Hatodikán derült fény rá, hogy rendszeresen járt melegpartikra és pornóoldalakra is felkerült Bese Gergő, az a Fidesz-közeli katolikus plébános, aki megszentelte az Orbán Viktor irodájának is helyet adó Karmelita kolostort, valamint a Pesti Srácok és a Megafon irodáit, illetve aki rendre felszólalt az LMBTQ-propaganda ellen.

Melegpartikra járt és pornóoldalakra is felkerült Bese Gergő plébános, aki megáldotta Orbán Viktor és a Megafon irodáit
A legfelsőbb kormányköröket is megjárta az akta, amely bizonyítja Bese Gergő kettős életét

A tévében, pontosabban a Kísértés című műsorban pedig egy másik Gergő kavart nagy indulatokat. Párjának levetítették a felvételeket, melyeken a férfi megcsalta a nőt, majd azt is kijelentette, nem fog bocsánatot kérni, mert nem bánt meg semmit.

A Kísértés: Lindának levetítették a jeleneteket arról, hogyan csalta meg őt a párja
Gergő az egyik felvételen kijelentette, hogy nem fog bocsánatot kérni, mert nem bánja a történteket.

Penészleken, miután alulmaradt a megismételt önkormányzati választáson, a fideszes expolgármester utódja hivatalba lépésére időzítve mondta fel a saját magával kötött közétkeztetési szerződést.

Bukott a fideszes polgármesternő, ezért az utód hivatalba lépésére időzítve felmondta a közétkeztetést
Felmondta a saját magával kötött közétkeztetési szerződést Penészlek eddigi polgármestere.

Sátoraljaújhelyen felavatták a 4 milliárd 98 millió forintos támogatásból készült, 700 méter hosszú Nemzeti Összetartozás Hídját. Egy műszaki ellenőr elment megnézni, de azt mondta, inkább nem ment fel a hídra.

Megnézte a Nemzeti Összetartozás Hídját egy műszaki ellenőr, de nem nyugtatta meg a látvány – videó
A pár hónapja átadott beruházás helyszínén rozsdás csavarokat, buborékos betont, balesetveszélyes lépcsőket és nyitva felejtett elektromos szekrényt talált.

Végül beszámoltunk Vlagyimir Putyin és az egykori olimpiai bajnok Alina Kabajeva eltitkolt fiainak nem mindennapi és valószínűleg nem túl kellemes életéről.

Így él Vlagyimir Putyin két kisfia
Elszigetelten, rezidenciáról rezidenciára költözve élnek, jachton és magángépeken közlekednek egy oknyomozó portál szerint.

