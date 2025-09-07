Egy éve ilyenkor: Bese atya és egy másik Gergő

Hatalmas botránnyal indult tavaly a szeptember. Hatodikán derült fény rá, hogy rendszeresen járt melegpartikra és pornóoldalakra is felkerült Bese Gergő, az a Fidesz-közeli katolikus plébános, aki megszentelte az Orbán Viktor irodájának is helyet adó Karmelita kolostort, valamint a Pesti Srácok és a Megafon irodáit, illetve aki rendre felszólalt az LMBTQ-propaganda ellen.

A tévében, pontosabban a Kísértés című műsorban pedig egy másik Gergő kavart nagy indulatokat. Párjának levetítették a felvételeket, melyeken a férfi megcsalta a nőt, majd azt is kijelentette, nem fog bocsánatot kérni, mert nem bánt meg semmit.

Penészleken, miután alulmaradt a megismételt önkormányzati választáson, a fideszes expolgármester utódja hivatalba lépésére időzítve mondta fel a saját magával kötött közétkeztetési szerződést.

Sátoraljaújhelyen felavatták a 4 milliárd 98 millió forintos támogatásból készült, 700 méter hosszú Nemzeti Összetartozás Hídját. Egy műszaki ellenőr elment megnézni, de azt mondta, inkább nem ment fel a hídra.

Végül beszámoltunk Vlagyimir Putyin és az egykori olimpiai bajnok Alina Kabajeva eltitkolt fiainak nem mindennapi és valószínűleg nem túl kellemes életéről.