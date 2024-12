Solti Berni a Nyerő Párosról: Ha Ádám valamit elront, akkor már biztos nem lesz bennem az, mint hat éve

Jövő héten különkiadással jelentkezik a Nyerő Páros, a Barátok közt egykori színészeivel és párjaikkal. Köztük van Solti Ádám és felesége, Solti Berni, akik a műsor 2018-as évadában már szerepeltek egyszer.

Hat éve más fázisban volt a kapcsolatunk, mint most, és a 6 évvel ezelőtt szakaszunk nekünk nem volt a legjobb, semmilyen szempontból. Nem titok, hogy egyszer szakítás, egyszer újra összejövünk, se veled, se nélküled. Nem voltunk annyira egymásra hangolódva, mint most, hat évvel később. Sok minden van, ami megerősített minket, és most már másképp viszonyulunk szerintem a dolgokhoz és egymáshoz is. Megnyugodtunk mindannyian