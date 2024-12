Az irodai munka nem lehet kifogás – mozogjon okosan a munkahelyén is!

Bár elsőre mi sem tűnik kényelmesebbnek, mint a szellemi munka végzése a számítógép előtt egy légkondicionált vagy fűtött helyiségben, a testünk sokkal hálásabb lenne, ha nem láncolnánk hozzá magunkat egy guruló irodai székhez. Mára nem kérdés, hogy az ülőmunka számos negatív hatással jár, de ha odafigyelünk néhány apróságra, elkerülhetjük ezeket.

A Fellowes nevű, egészséges munkahelyi megoldásokat szolgáltató vállalat kreatív illusztrációja horrorisztikus módon mutatja meg, hogyan nézhet ki a jövő munkavállalója, ha továbbra is egész nap az irodában ül, és a számítógép fölé görnyed; ahogyan a San Diego-i Kaliforniai Egyetem tanulmánya is megerősítette rengeteg korábbi kutatás tanulságát az ülőmunka egészségkárosító hatásairól. Utóbbinál kísérletet végeztek, amely kimutatta, hogy a napi 11 óránál többet ülő résztvevőknél 57 százalékkal nagyobb volt a halálozás kockázata a vizsgálati időszak alatt, mint azoknál, akik napi kilenc és fél óránál kevesebbet ültek. Ha nem szeretnénk ennyire végzetesen gondolkodni, nem megfelelően végzett irodai munka esetén akkor is

véglegesen meggörbült háttal,

visszeres lábakkal,

hastájéki elhízással,

vörös és fáradt szemekkel,

stressz okozta ekcémával,

nyak-, hát- és derékfájdalommal,

aranyérrel,

ínhüvelygyulladás és teniszkönyök kialakulásának a veszélyével,

cukorbetegség kialakulásának a kockázatával,

valamint a belső szerveink optimálistól eltérő működésével kell szembenéznünk.

Egyszerű irodai gyakorlatok, amelyek segítenek egészségünk megőrzésében

Fontos, hogy a kezünkbe vegyük az irányítást, és legyőzve a lustaságot és a fáradtságot, beépítsünk néhány egyszerű, de annál hatásosabb gyakorlatot a mindennapi rutinunkba. Abban minden kutató egyetért, hogy nem célszerű 30 percnél többet ülni egyhuzamban, de már két perc karkörzéssel jelentősen csökkenthetjük például a cukorbetegség kialakulásának kockázatát. Nyugodtan beállíthatunk időzítőt is, és ha csipog az óra,

sétáljunk kicsit, és menjünk ki mosdóba vagy egy pohár vízért, nyújtóztassuk meg a kezeinket és lábainkat, végezzünk csukló-, kar- és vállkörzéseket, valamint derékhajlítást, mozgassuk át a nyakunkat vagy masszírozzuk át magunkat finom mozdulatokkal.

Ezek mellett természetesen nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a mentális és fizikai jóllétünk szempontjából mennyire megkerülhetetlen a rendszeres testmozgás, és hogy mindig odafigyeljünk a helyes testtartásra. A helyesen végzett úszás az egész testünket átmozgatja, miközben kíméli az ízületeinket, és relaxációs, illetve stresszoldó hatással is bír. Természetesen bármilyen kímélő mozgásformát választhatunk a jógától a biciklizésen át a hétvégi kirándulásokig, a cél, hogy szeressük, amit csinálunk, és ne projektszerűen végezzük, hanem tegyük az életünk szerves részévé. Készíthetünk aktivitási tervet is, amelyben ugyanolyan kitörölhetetlen bejegyzésként szerepel a naptárunkban a testmozgás, mint egy munkánk leadási határideje.

A monitorok előtt gyakran eszünkbe sem jut, hogy a munkánkhoz szükséges technológia használatán kívül ezek az eszközök az egészségünk megőrzésében is szolgálatot tehetnek. Használhatjuk a telefonunkba épített lépésszámlálót, viselhetünk okosórát, beállíthatunk kékfényszűrőt a laptopunk képernyőjén, valamint rengeteg alkalmazás segíthet nekünk abban, hogy jobban odafigyeljünk magunkra, még ha olyan banálisnak tűnő kérdésről is van szó, hogy elég vizet ittunk-e aznap. Kezdd el még ma – az egészséged nem várhat!

