Recept nátha ellen: mutatjuk a hozzávalókat (x)

A nátha tüneteit, mint az orrdugulás és orrfolyás, általában vírusfertőzések idézik elő. Ilyenkor a szervezetnek leginkább pihenésre, vitaminokra, esetenként fájdalom- és lázcsillapítóra, valamint megfelelő orrcseppre vagy orrspray-re van szüksége. Az sem mindegy azonban, mit eszünk-iszunk náthásan, ha gyorsan szeretnénk meggyógyulni.

Miért dugul el az orrunk?

A légúti vírusfertőzésekkel járó orrdugulás azért alakul ki, mert a vírus gyulladást okoz, amelynek hatására az orrnyálkahártya megduzzad és megvastagszik, ami beszűkíti az orrjáratokat, nehezítve a levegő áramlását. Az orrfolyás pedig az immunrendszer védekezőmechanizmusa, amely aktiválja a nyálkahártyát, hogy így védekezzen a vírusok és más kórokozók ellen. Ha túl sok nyálka termelődik, attól is eldugulhat az orrunk. Ez az állapot nemcsak napközben okozhat kellemetlenséget, de éjszaka is megnehezíti az alvást, ami pedig kulcsfontosságú a gyógyulás szempontjából.

Az ételek segíthetnek és árthatnak is

A tünetek enyhítésében nemcsak a gyógyszerek és orrspray-k lehetnek a segítségünkre – az is számít, hogy mit eszünk. Egyes ételek enyhíthetik a panaszokat, mások viszont súlyosbíthatják azokat. Összegyűjtöttük a legfontosabb recepteket és hozzávalókat, amelyek nemcsak finomak, de a bosszantó náthás panaszok ellen is hatásosak.

Húsleves: a gőzölgő csirke- vagy tyúkhúsleves nemcsak a melegével, hanem a belélegzett gőzzel is segít hidratálni az orrnyálkahártyát, enyhíteni az orrdugulást. Alapvető hozzávalói a vöröshagyma és a fokhagyma, amelyekben allicin és kvercetin található. Ezek gyulladáscsökkentő és baktériumölő hatásuk révén tisztítják a légutakat, csökkentik a torokfájást és a köhögést. Ha szeretjük a csípős ízeket, akkor nyugodtan tegyünk bele chilipaprikát vagy egyéb csípős fűszert, mert ezek kapszaicint tartalmaznak, amely segít megszüntetni az orrdugulást és elpusztítani a vírusokat.

Gyömbértea: a gyömbér természetes gyulladáscsökkentő, a forró tea gőze pedig segít tisztítani az orrjáratokat. Ízesítsük mézzel, amely enyhíti a torokfájást, lázas állapotban azonban inkább kerüljük a fogyasztását!

Ezt ne vedd, ha náthás vagy!

Tejtermékek: a tej, sajt és joghurt fokozhatják a nyálkatermelést, így súlyosbítják az orrdugulást és az orrfolyást.

Alkohol: az alkoholfogyasztás kiszárítja a szervezetet, ami irritálhatja a nyálkahártyát, fokozva a köhögést és a fejfájást.

Koffein: a koffeintartalmú italok dehidratálnak, és alvásproblémákat okozhatnak, ami lassítja a gyógyulást.

Ectoin, a Reventil orrspray titkos összetevője orrdugulásban

Azt azonban ne felejtsük el, hogy az étrend csak kiegészíti a nátha tüneteinek kezelését, ráadásul nem mindenki reagál ugyanúgy egyes ételekre, italokra.

