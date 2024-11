Űrkutató vezérigazgatóvá avanzsált az egykori Disney-sztár

Bridgit Mendlert a legtöbben talán a 2010-es évek párslágeres popsztárjaként vagy a Disney Channel egyik arcaként ismerhetik. Az azóta startupguruvá avanzsált 31 éves színésznő másfél évtizede a – Selena Gomez karrierjét is beindító – Varázslók a Waverley helyből című sorozatban tűnt fel, majd a Sok sikert, Charlie! egyik főszereplője lett. Később a felnőtteknek szóló, Megdönthetetlen című szitkomban, majd több filmben is feltűnt.

Közben a csatorna előző generációs arcaihoz, Britney Spearshez, Christina Aguilerához és Justin Timberlake-hez, illetve ismertebb pálya- és kortársaihoz, például Miley Cyrushoz vagy a korábban említett Selena Gomezhez hasonlóan belőle is ígéretes popsztár válhatott volna a stúdió szárnyai alatt.

Végül nem lett popsztár, pedig egészen sikeres volt énekesnőként is – első és legnagyobb slágerével, a 11 év alatt 225 millió YouTube-megtekintést elérő Ready or Not című The Fugees-feldolgozásával annak idején a Billboard slágerlistáján is előkelő helyen szerepelt, és a Sok sikert, Charlie! filmváltozatának főcímzenéjét is ő adta elő.

Egy – alább részletezett – véletlen után azonban elfordult a sztárgyártól, és inkább a tudományok világa, egészen pontosan az űrkutatás és az űrtávközlés felé orientálódott. Több diplomája is van, és jelenleg is az egyik amerikai topegyetem doktori képzésére jár.

Sőt: ma már startup-alapító is – a Northwood Space vezérigazgatójaként forradalmasíthatja a Föld körül keringő műholdak és a bolygónk közötti kommunikációt.

Mérnök szülők lányaként végül ő is megtalálta a tudományt

„Antropológiát tanulok” – mondta Jimmy Kimmel vendégeként még 2015-ben, a nyugati part és Los Angeles egyik legjobb felsőoktatási intézménye, a Dél-kaliforniai Egyetem (University of Southern California – USC) hallgatójaként Mendler, aki énekesnőként 2017-ig, színésznőként pedig a koronavírus-járvány kitöréséig volt aktív. Arra a kérdésre, hogy miért ezt a tudományterületet választotta, azt felelte:

Egyrészt érdekel, és azt hiszem, egy kicsit emlékeztet is a színészetre abban az értelemben, hogy segít megérteni a különböző embereket, és azt, hogy honnan jönnek. De őszintén szólva, az egész véletlen volt. (…) Egyedül intéztem a jelentkezést. Azt hiszem, nem igazán értettem, hogyan működik. Beírtam vagy öt különböző szakot, amik potenciálisan érdekeltek, és megkaptam a felvételi levelemet, amiben az állt, hogy »felvettek antropológia szakra«.

A mikrofontól és a színészettől is szép lassan eltávolodó Mendler itt nem állt meg. A középkori vizuális kultúra és orvosi antropológia területén végzett alapszakos tanulmányai után egy még nívósabb intézmény, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (Massachusetts Institute of Technology – MIT) médiakutató laborjának az ösztöndíjasa lett, ahol a közösségi média volt a kutatási területe.

Mendler a médiaművészet és -tudomány szakon megszerzett mesterszakos diplomája után sem hagyta abba a tanulmányait, és most egyszerre jár doktori képzésre az MIT-en, illetve a Harvard Egyetem jogi karán. A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) 2023-ben megalapított Űrkutatási Irodájánál dolgozva pedig annyira beleszeretett az űrjogba, hogy a Harvard Law School PhD hallgatójaként a Harvard Űrjogi Társaságának a társelnökévé választották.

Az egykori színésznő pályamódosítása csak elsőre tűnhet nagyon furcsának, hiszen mérnökfamíliából származik. „Mindkét szülőm mérnök. Anyukám építész, apukám pedig autómotorokat tervez. Szóval gyerekkoromban rengeteg matematikai és tudományos témáról beszélgettünk” – nyilatkozta még 2018-ban Mendler, aki szintén mérnök férjével, Griffin Cleverlyvel és egy barátjukkal, Shaurya Luthrával (igen, ő is mérnök) alapította meg a Northwood Space-t 2023-ban.

A koronavírus-járvány alatti lezárások idején jött a szikra, amit később lángra is lobbantottak: a startup alapjául szolgáló ötlet jóval egyszerűbbé tenné az űrből érkező információk fogadását és az információk űrbe küldését az olyan vállalatoknak, amelyeknek erre szükségük van.

A víziónk egy Föld és űr közötti adatsztráda. A világűr sok különböző dimenzióból egyre könnyebben érthetővé válik, de az adatok űrbe való kiküldése és az űrből való fogadása még mindig nehézkes. Nehéz hozzáférési pontot találni a műholdakkal való kapcsolatfelvételhez

– mondta az űrtávközlési földi állomások túlzsúfoltságára megoldást kereső Mendler a CNBC-nek. Majd azt is elmesélte, hogy

ők a lezárások idején nem kovászos kenyeret próbáltak sütni, hanem a barkácsboltban beszerezhető eszközök segítségével antennákat építettek, és aztán sikeresen fel is vették a kapcsolatot az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal műholdjaival.

Míg Mendlert az FCC-nél szerzett tapasztalata és a harvardi tanulmányai teszik alkalmassá egy űrkutatásra specializálódott startup vezérigazgatói posztjára, a technológiai vezető szerepét betöltő férjét és a szoftverfejlesztésért felelős harmadik igazgatót az, hogy mindketten dolgoztak a vadászrepülőiről, rakétáiról és műholdjairól ismert amerikai fegyvergyárnál, a Lockheed Martinnál, és más, űrtávközlés területén tevékenykedő cégeknél is.

Milliós befektetések a Szilícium-völgy nagyágyúitól

A Northwood Space legfőbb célja a műholdas kommunikációra szoruló vállalatok és kutatólaborok igényeinek hatékonyabb kielégítése gyorsan és nagy tételben legyártott földi állomásokkal, valamint az ezeken folytatott kommunikáció megfelelő összehangolásával.

A startup vezetői úgy képzelik el a saját szolgáltatásukat, hogy az majd az Amazon Web Serviceshez vagy a Microsoft Azure-hoz fog hasonlítani – amik segítenek elkerülni a saját szerverek építésével és üzemeltetésével járó plusz kiadásokat a kisebb cégek számára.

Férje, Griffin Cleverly szerint a Northwood Space azt is lehetővé teszi majd az űrkutatási vállalatok számára, hogy sokkal jobban reagáljanak a különböző esetekre, vagy akár a váratlanul fellépő kihívások és feladatok megoldásában is segíthetnek majd. A startup célja az volt, hogy még az idén elvégezze az első tesztet, amely egy űrhajóhoz csatlakozik a Föld körüli pályán. Az ötlet olyannyira bejött a kockázatitőke-befektetőknek, hogy Bridgit Mendler februári bejelentése szerint a Northwood Space 6,3 millió dolláros tőkeemelését is a Szilícium-völgy több meghatározó alapja dobta össze.

A tévésztárból tudóssá és vezérigazgatóvá avanzsáló Bridgit Mendler és a cége, a Northwood Space csillaga pedig azóta egyre fényesebben ragyog, hiszen sikerült a nagy mérföldkő elérése: idén ősszel sikeres tesztet hajtottak végre az általuk megálmodott új típusú antenna prototípusával.