Orrdugulás télen – ezzel enyhíthetjük (x)

A téli hónapok gyakran hoznak magukkal megfázást, ami a sokak számára bosszantó orrdugulással jár. Ez a veszélytelen, ám annál kellemetlenebb tünet azért alakul ki, mert az orrnyálkahártya megduzzad, gátolva a levegő szabad áramlását. Ez nemcsak a légzést nehezíti meg, de a mindennapi tevékenységeket és akár az éjszakák nyugalmát is megzavarhatja. Kezelése és az orrnyálkahártya védelme azonban nem csupán a hétköznapok kényelme miatt fontos. Ha ugyanis elhanyagoljuk, szövődményként akár súlyosabb betegség, például arcüreggyulladás is kialakulhat. Az alábbi egyszerű, otthon is alkalmazható módszerekkel gyorsan enyhíthetjük a téli nátha okozta orrpanaszokat.

Ha száraz a levegő, párásítsunk! A téli időszakban a fűtés hatására a beltéri levegő gyakran túl száraz lesz, ami kiszáríthatja az orrnyálkahártyát. Ezt elkerülendő érdemes párásítót használni, vagy egyszerűen egy nedves törülközőt helyezni a radiátorra. A megfelelő páratartalom elősegíti az orrnyálkahártya nedvességének fenntartását, így könnyebb lesz lélegezni. Használjuk az illóolajokat! Az eukaliptusz-, borsmenta- vagy teafaolaj nemcsak kellemes illatot áraszt, hanem az orrüregek tisztulását is segíti. Tegyünk néhány cseppet forró vízbe, majd lélegezzük be a gőzt. Ez segíthet fellazítani az orrban felgyülemlett váladékot. Igyunk sok meleg folyadékot! A meleg italok, mint a mézes citromos tea vagy a gyömbértea, nemcsak a torokfájást enyhítik, hanem az orrdugulást is. A forró italok gőze megnyitja az orrjáratokat, míg a meleg folyadék hidratálja a szervezetet, ami segíti a légutak nyálkahártyájának nedvesen tartását. Keressünk gyógyszert a kamrából! Nagyanyáink praktikáit érdemes ilyenkor is elővenni, és benézni a kamra polcaira, ahol biztosan lapul olyan étel vagy ital, amely orrdugulás ellen is kiválóan használható. Az almaecet (vízzel és mézzel keverve), a gyömbér, a torma, a fekete retek (reszelve, mézzel vagy teaként) és a chilipaprika biztosan jó választás lesz. Tartsuk melegen az arcunkat! Helyezzünk melegvizes törülközőt az arcunkra, különösen az orr és az arcüreg területére. A meleg enyhíti a duzzanatot, és segíti a váladék könnyebb távozását. Ez az egyszerű módszer gyorsan hozhat enyhülést.

