Csicskaként kezelte a követőit, egyiküket még prostitúcióra is rávette a brazil influenszer

A nemrégiben nyolcéves börtönbüntetésre ítélt modell, Kat Torres élete sokáig egy inspiráló sikertörténetnek tűnt. A Katiuscia Torres Soares néven anyakönyvezett, 31 éves brazil nő ugyanis az Amazonas torkolatánál fekvő milliós nagyváros, Belém egyik favelájában, azaz nyomornegyedében töltötte a gyerekkorát, ahol az alkoholista édesapjával élt mélyszegénységben. Majd 14 évesen elmenekült, és modellként kezdett önálló életet – fiatalon rengeteg szépségversenyen mérettette meg magát.

Torres azután vált egész Brazíliában ismertté, hogy 2013-ban hírbe hozták Leonardo DiCaprióval. A pletyka egyrészt a hazáján túl is 15 perc hírnevet adott neki, másrészt (fénykorában) több százezer Instagram-követővel rendelkező influenszerré tette.

Erre a népszerűségre alapozva az ekkor már egy manhattani felhőkarcoló luxuslakásában, állítólag egy rejtélyes orosz oligarcha sugar babyjeként – azaz kitartott fiatal szeretőjeként – élő fiatal nő maga mögött hagyta a hagyományos értelemben vett fehérnemű- és bikinimodellséget, hogy spirituális és wellnessguruvá avanzsáljon.

Olyanná, aki életmód- és szépségápolási tanácsokkal, valamint angyaloktól származó üzenetekkel is ellátta a követőit.

„Szerelmet, pénzt és önbecsülést szerezhetsz, amiről mindig is álmodtál” – hirdette magát és az előfizetéses szolgáltatását a korábbi honlapján Torres, aki az alapcsomagban kapcsolati, életmódbeli, üzleti és spirituális tanácsokat tartalmazó önsegítő videókkal szolgálta a rajongói testi és lelki békéjét.

De aki nem érte be a Torres-féle jógával, irányított meditációval és hipnózissal, további 150 dollárért – mai árfolyamon nagyjából 54 ezer forintért – exkluzív, személyes videókonferenciákon is részt vehetett vele. Az ilyen szeánszok során Torres egyenesen azt ajánlotta a legnagyobb rajongóinak, hogy megoldja bármilyen problémájukat.

És persze egy spirituális és életmódtanácsokban gazdag könyvet is írt A voz – magyarul A hang – címmel a saját életútjáról, valamint egy saját ruhamárka beindításával is megpróbálkozott 2020-ban, melynek az Instagram-profilja azóta is elérhető. (A ruhamárka oldalán megosztott lenti fotót is vélhetően még a New York-i időkben, az orosz oligarcha sugar daddy lakásában készíthette évekkel korábban.)

A valóságban azonban Torres embertelen módon kihasználta a leghűségesebb rajongóit, akiket először az USA-ba csábított, hogy dolgozzanak neki – úgy, hogy még az utazásukat is ő finanszírozta. Cserébe pedig nemcsak munkát ígért, hanem a korábbi életvezetési tanácsadások során megosztott személyes információikat kihasználva azt is, hogy segít nekik megvalósítani az álmaikat.

És amikor már nála laktak, szó szerint a csicskáivá tette őket. Sőt, egyikükből a stricik módszereit alapul véve először sztriptíztáncosnőt csinált, aztán prostitúcióra is kényszerítette – és közben az így megkeresett pénzét is mind elvette tőle.

Torres és a „boszorkányklán”

A bonyolult ügy részleteit feltáró BBC-cikk és a közel egyórás tévériport szerint a 2020-as évek elején Texas egyik nagyvárosában, Austinban élő influenszer házimunka elvégzésére, sőt, testük áruba bocsátására is kényszerítette őket.

A bejegyzéseiben „boszorkányklánként” hivatkozott a négyfős csapatukra: a klán egy Desirrê Freitas nevű, Torres életvezetési tanácsaival 14 éves korában megismerkedő, Texasba költözése előtt Németországban élő brazil nőből, a brazíliai Letícia Maia-Alvarengaból, és egy kizárólag a keresztnevén említett harmadik brazil nőből, Solból állt.

Sol saját bevallása szerint azután egyezett bele a Torreshez való odaköltözésbe, hogy hajléktalanná vált, és az influenszer felajánlotta neki, hogy a szárnyai alatt tarotkártya szeánszokat és jógaórákat tartson. De az egészből nem lett semmi.

Az életvezetési tanácsadások és online személyes konzultációk alkalmával megszerzett érzékeny információkkal sakkban tartott három nőnek kész pokol lehetett az élete az Austin külvárosában található ötszobás ház falai között. Desirrê és Sol szerint szigorú szabályokat kellett követniük, például nem beszélhettek egymással, és csak akkor hagyhatták el a szobáikat – beleértve a mosdó meglátogatását is –, ha Torres megengedte nekik.

Nagyon nehéz volt kiszállni a helyzetből, mert nála volt a pénzem. (…) Félelmetes volt. Azt hittem, hogy bármi megtörténhet velem, mert minden adatom, az útlevelem és még a jogosítványom is nála volt

– emlékezett vissza Sol, aki akkor jött rá, hogy le kell lépnie, amikor meghallotta, hogy Torres azt mondja valakinek egy telefonbeszélgetés alkalmával, hogy „büntetésből” haza fogja küldeni Brazíliába, ahol majd prostituáltként fogja dolgoztatni.

Sol ezután sikeresen el tudott menekülni egy barátja segítségével, de a másik két „rajongó” nem úszta meg ilyen olcsón.

Torres második férje, a nála jóval fiatalabb Zach ugyanis rengeteg lőfegyvert tartott a házukban, amiket a nő nemcsak az Insta-sztorikban mutogatott meg előszeretettel, hanem arra is használta azokat, hogy a lelki terror részeként rendszeresen ráijesszen az áldozataira.

Letíciának Solhoz hasonlóan csupán annyi volt a feladata, hogy kiszolgálja az influenszert és a férjét, a tragikus történetéről azóta szintén könyvet író Desirrêt viszont pár héttel az Egyesült Államokba költözése után Torres rávette, hogy illegális bevándorlóként táncosnőnek álljon egy sztriptízbárba.

És rá is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoztak: a fizetését mindennap le kellett adnia, ha pedig nem teljesítette a Torres által megszabott, folyamatosan emelkedő kvótát, akkor az utcán kellett töltenie az éjszakát.

Ha fel merte vetni, hogy a hatóságokhoz fordulna, vagy egyszerűen csak felmondana, akkor Torres azzal a fenyegetéssel tartotta kordában: ha bármi ilyesmit tervezne, ő fog bejelentést tenni a bevándorlási hivatalnál a sztriptízbárban folytatott illegális munkájáról.

A kizsákmányolás később aztán odáig fajult, hogy Torres először különböző sugar daddyk és escortok közvetítésére szolgáló oldalakra regisztrálta Desirrêt a beleegyezése nélkül. Majd amikor Desirrê nem akarta beadni a derekát elsőre, akkor másnap elvitték lőni – és a fegyverekkel annyira ráijesztettek, hogy meghátrált.

Már Manhattanben is cselédsorba taszította az egyik rajongóját

Az áldozatai életének minden részét irányítani akaró Torres természetesen a barátaitól és a hozzátartozóitól is izolálni akarta a behálózott rajongókat. Így 2022 őszén Letícia és Desirrê családja is az FBI-hoz fordult, hogy bejelentsék az eltűnésüket. Mindkét család csak annyit tudott, hogy a két nő az Egyesült Államokba utazott a Torres által megígért munka lehetőségében bízva.

A BBC szerint Torres rajtuk kívül további nyolc rajongóját próbálhatta behálózni. Illetve a Letícia és Desirrê megtalálására indított online akció híre Torres egyik korábbi áldozatához, Anához is eljutott, aki a Torres fizetetlen cselédjeként töltött idő alatt szerzett tapasztalatait másodjára is megosztotta az FBI nyomozóival.

A három hónap után megszökött Anát az egyébként több macskát is tartó Kat Torres ugyan nem kényszerítette prostitúcióra, de a fiatal nő azt mesélte, hogy az állatok által összepiszkított kanapén kellett aludnia, és ha a társaságfüggő influenszer az éjszaka közepén hazaért egy randiról, akkor rendszerint felverte, mert annyira nem szeretett egyedül lenni, hogy még a zuhanyzóban is kísérőre volt szüksége.

Ezért sose tudott többet aludni egyszerre pár óránál – így jobb híján azt hazudta Torresnek, hogy lemegy edzeni a felhőkarcoló saját edzőtermébe, de edzés helyett lefeküdt aludni egy jógamatracra.

Letícia és Desirrê eltűnésének bejelentése után a korábban Sol és Ana bejelentését is szőnyeg alá söprő hatóságok végül nyomozni kezdtek, és a két kiszabadult áldozattól kapott információk segítségével gyorsan el is kapták Torreséket, akik a retorzióktól tartva menekülőre fogták, és elköltöztek Austinból.

Illetve a két áldozatot is arra kényszerítették, hogy a közösségi médiában megosztott videóikban és az őket kereső nyomozókkal folytatott beszélgetésekben is mondják azt: minden rendben van velük.

De az FBI-nak így is sikerült elég bizonyítékot összegyűjtenie ahhoz, hogy Kat Torrest 2022 novemberében letartóztassák. Ezután az influenszert szinte azonnal ki is toloncolták, Brazíliában pedig előzetes letartóztatásba helyezték, és 2024 júliusában a Desirrê Freitas ellen elkövetett bűnei miatt nyolc év börtönre ítélték.

„Jézusnak vagy akár az ördögnek is láthat”

A sokáig sikeres modellként és gazdag idős férfiak kitartottjaként élő influenszer élete az egykori lakótársa, Luzer Twersky és első férje, Colborn Bell által felvázolt történet szerint azután változott meg, hogy megtámadta egy húsevő baktérium, ezért amputáltatnia kellett a melleit – majd később implantátumokat rakatott be magának.

A betegség leküzdésével és a felépüléssel töltött hónapok alatt nem tudott pénzért randizni gazdag férfiakkal, ezért új bevételi forrás után kellett néznie.

Az életútkeresésben lévő Torres ekkor Kaliforniába költözött, és egy olyan csoport tagja lett, akik rendszeresen szeánszokat tartottak a dél-amerikai őslakosok spirituális jelleggel fogyasztott pszichedelikus főzetével, az ayahuascával. A szeánszok alkalmával pedig meggyőződésévé vált, hogy isteni hangokat hall a fejében.

Az azóta egy brazil börtönben raboskodó Kat Torres azonban a végére maga is nagyon belebonyolódhatott az angyali üzeneteken alapuló hazugságspiráljába, hiszen a letartóztatása után adott első interjúban idén áprilisban tagadta, hogy valaha is vele élt volna Desirrê, vagy valaha is szexmunkára kényszerítette volna őt – miközben a korábban megosztott videói és egyéb posztjai, illetve a nyomozás során gyűjtött bizonyítékok alapján meglehetősen egyértelmű az ügy.

„Amikor láttam a tanúvallomást tevő embereket, annyi hazugságot mondtak. Annyi hazugságot, hogy egy ponton nem tudtam abbahagyni a nevetést” – nyilatkozta ekkor, az ítélethirdetésre várva a BBC stábjának.

Az emberek azt mondják, hogy én egy álguru vagyok, de ugyanakkor azt is mondják, hogy »veszélyt jelent a társadalomra, mert a szavaival meg tudja változtatni az emberek gondolkodását«

– folytatta a védekezést, majd amikor szembesítették a hazugságaival, akkor a riportert is hazugsággal vádolta.

„Ön dönti el, hogy miben hisz, bármilyen hitet is választ. Mondhatom azt önnek, hogy én vagyok Jézus. És Jézusnak vagy akár az ördögnek is láthat, ennyi! Ez az ön döntése. Csak az ön döntése” – zárta rövidre a beszélgetést a feldühödött Kat Torres, aki további börtönbüntetésre is számíthat, hiszen egyelőre csak a szexmunkára kényszerített Desirrê Freitas ellen elkövetett bűnei miatt vonták felelősségre.