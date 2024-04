Kulcsár Edina és G.w.M hajóskapitányok lettek, jachtot is szeretnének venni

G.w.M szerdán Instagram-történetében büszkélkedett el azzal, hogy második közös gyerekükkel várandós feleségével, Kulcsár Edinával sikeres vizsgát tettek, megszerezték a hajóra érvényes jogosítványt. „Jöhet valami brutál jacht” – írta posztjában a rapper.

Kulcsár Edina a Borsnak mesélt közös hobbijukról, a hajózásról.

Már a kapcsolatunk elején rájöttünk, hogy van jó pár közös célunk, és ezekből az egyik nem mindennapi vágyunk, hogy szeretnénk megtanulni hajót vezetni. Nemrég lehetőségünk nyílt sűrűbben hajózni, és ez oda vezetett, hogy el is kezdtük a tanulást Horvátországban. Ezért járunk többször is a tengernél. Az elméletet megtanultuk, most pedig lehetőségünkhöz mérten próbálunk gyakorolni is. A napokban kaptuk meg a jogosítványunkat, így már hivatalosan is kapitányok lettünk