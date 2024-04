Házasság első látásra: „Ilyen őszinte még egyik kapcsolatomban sem voltam” – Hildáék a szakértők előtt elemezték házasságuk alakulását

A Házasság első látásra legutóbbi epizódjában csoportos párterápián vettek részt a szereplők, a szakértőkkel folytatott beszélgetések alapján pedig úgy tűnt, Hilda és Laci kapcsolata mélyült el a legjobban az igen-hét alatt.

Felfogtam, hogy ez a kísérlet miről is szól pontosan. Ugye házasság első látásra. Nekem ez együtt járt a szerelemmel. De miután rájöttem, hogy ez nem a szerelem első látásra, sokkal jobban megélem vele a kapcsolatunkat, ami most vesz körbe minket

– magyarázta Hilda, aki kezdetben úgy gondolkodott, hogyha nem érez rögtön szerelmet, nem érdemes időt és energiát tennie a kapcsolatba.

Én egyébként is jól érzem magam, jól is éreztem mindig is a társaságában magamat. Ez változatlan. Ez még hogy tud emelkedni… Hát figyelj, annyira jól megvagyunk, hogy én nem tudom elképzelni, hogy ez még hova tud… De nyilván tudna!

– nevették el magukat mindketten.

Laci később arról számolt be, hogy korábban úgy érezte, van rajtuk a feleségével egy béklyó, amit nem tudtak pontosan meghatározni, ám ez mostanra megszűnt.

A beszélgetés során szóba került a számcserés incidens is. Míg Andris felesége, Petra egy héttel később Enikőtől tudta meg, hogy a férje elkérte Hilda telefonszámát, Laciék rögtön megbeszélték a dolgot, Hilda pedig a legutóbbi találkozás alkalmával Andrissal is tudatta, hogy bár hajtja a kíváncsiság, emiatt nem áldozná be a férjével való kapcsolatát. Hildáék végül úgy ítélték meg, hogy őket kifejezetten közel hozta a számcserés történet, ahogyan is, hogy Petra korábban másfél órára félrevonult Lacival, ami a feleségében némi féltékenységet ébresztett fel.

– Megbízunk egymásban. Mi azonnal kommunikálunk mindent egymással. Tényleg mindenről beszélünk.

– Ilyen őszinte egyébként sose voltam, lehet egyik kapcsolatban sem.

– Komolyan? Nekem ez nagyon fontos. Utálom, ha álarcot kell viselni

– mondták a szakértők előtt, hozzátéve: bár szerelem nincs közöttük, nagyon jól megvannak együtt.