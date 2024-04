Házasság első látásra: „Először nézzen magába, utána keressen meg!” – Geri azt mondta, Bogi elvágta magát nála

Bogi gyakran kritizálja újdonsült férjét, a nászútjukon is sok kivetni valót talált a viselkedésében. A Házasság első látásra hétfői részében ezért elvitte Gerit egy szakértőhöz, aki asztali etikettre tanította őt.

– mondta Geri, aki feszülten ülte végig az órát.

Később vacsorázni mentek, ahol kapcsolatukról beszélgettek. Geri elmondta, szerinte felesége egyáltalán nem nyit felé, Boginak pedig azzal volt gondja, hogy férje a szavába vágott. Vita robbant ki köztük, aminek az lett a vége, hogy Geri felállt az asztaltól és faképnél hagyta feleségét. Bogi elsírta magát a történtek után.

Ez van, ha elmondod, hogyan érzel valójában és nem raksz rá filtert, akkor kisétál… De eddig nekem nem mondta, velem mi baja van. Nem mondott semmit, de tényleg! Ne most derüljön ki, hogy neki milyen sérelmei vannak… Álljon belém és mondja meg, hogy szararc vagyok!

– fogalmazott a feleség.

Geri pár perc után visszatért a vacsoaraasztalhoz, de azt kérte nejétől, később, higgadtabban beszéljék majd meg a dolgokat.

Most azt érzem, Bogival nem szeretnék se barátkozni, se semmi. Keressen meg engem, amikor tudja, hogy ő kicsoda, mert egyelőre fogalma nincsen. Nyilvánvalóvá vált számomra, amikor a terapeutáknál ültünk, hogy fogalomzavarban van, amikor beszélnie kell magáról ideges, nem magát adja… Nem tudok az ilyen emberekkel mit kezdeni, sajnos. Arra látok esélyt, hogy megbeszéljük és kibékülünk, de nálam elvágta magát. Az ilyen embereket nagy ívben kerülöm a magánéletemben is. Először nézzen magába, utána keressen meg! Ha eddig nem volt fal köztünk, most a kínai nagy fal van.