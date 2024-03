Kajdi Csaba Magyar Péterről: Tökös kis kani, beleáll az egészbe. Eddig haver volt nekik, most „asszonyverő”

Instagram-sztorijaiban beszélt a kormánypropagandáról és Magyar Péterről Kajdi Csaba. Az influenszer és modellügynökség-tulajdonos kifejtette véleményét az új plakátkampányról is, amin többek között Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter is láthatók, mint a „dollárbaloldal arcai”.

– fogalmazott Rogán Antalról Kajdi, akivel februárban készítettünk interjút.

Mostani videóiban kitért Magyar Péterre is, akit a minap a Völner–Schadl-ügy kapcsán hallgatták őt meg két Facebook-bejegyzése nyomán, és több állítást tett, például azt, hogy Schadl György „Rogán Antal propagandaminiszter embere volt.”

Kajdi szerint Magyar ellen is folyik a karaktergyilkosság:

Megy a lejáratás, karaktergyilkosság. A Magyar Péter azért elég sok embert megmozgatott. Na, annak is nekimennek. Most ő már asszonyverő lett. Kapaszkodjál meg: eddig haver volt, most asszonyverő. De az biztos, hogy nagyon tökös kis kani, aki beleáll ebbe az egészbe. Legalább jól néz k, az anyja úristenit! Én már arra szavazok, aki jól néz ki! Tökös, beleáll, semmi baj azzal, hogy konzervatív, a demokratikus, konzervatív elvek azok jók is lehetnek, csak ne ez a maffiáskodás… ez már olyan unalmas! Kiraboltak minket, hátul vagyunk az EU végén gazdaságilag, és van, aki ennek tapsol, ennek örül, hú, de jó! Úgyhogy nagyon szurkolunk Magyar Péternek!