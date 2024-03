Honnan ismerhetjük az Ázsia Expressz új szereplőit?

Idén 5. évadával tér vissza az Ázsia Expressz a TV2-n. A kaland-reality forgatása a napokban kezdődik a Fülöp-szigeteken, majd pár hét múlva Tajvanban ér véget. A 10 millió forintos fődíjért nyolc sztárpáros küzd majd meg egymással, akiknek kilétét csütörtökön fedte fel a csatorna. Alább összeszedtük, mit érdemes tudni a 2024-es széria szereplőiről.

Till Attila és Stohl András: feltehetően ők a legismertebbek, Stohl Jászai Mari-díjas színművész, emellett sokat foglalkoztatott szinkronszínész és műsorvezetői feladatokat is vállal. 2017 óta a TV2-nél dolgozik, ő vezeti például a Dancing with the Starst és a Párharcot. Tilla több mint húsz éve van a csatornánál, ahol ő az egyik legtöbbet foglalkoztatott tévés. Filmrendezőként is ismert.

Mikes Anna és Krausz Gábor: a tavalyi Dancing with the Stars nyertes párosa, akik a műsor után vállalták fel kapcsolatukat. Krausz egyébként séf, ő a Séfek Séfe egyik mentora. Korábban hat évig Tóth Gabi férje volt, akivel van egy közös kislányuk, Hannaróza. Mikes Anna tízéves kora óta táncol, 2007 óta oktat is. A Dancing with the Stars mind a négy eddigi évadában szerepelt.

Cserpes Laura és Cserpes István: az apa-lánya duót a kapuvári Cserpes Sajtműhely tulajdonosa és énekesnőként tevékenykedő elsőszülött gyereke alkotják. Cserpes Laura először a Megasztárban tűnt fel, majd két egymást követő évben (2013, 2014) is bejutott A Dal című műsorba egy-egy számával, és A Nagy Duettben is benne volt Gesztesi Mátéval. 2010-ben összeházasodott Fekete Dáviddal, akitől két év után elvált. Rövid ideig együtt élt Berki Krisztiánnal, később Gyurta Dániellel.

Laky Zsuzsi és Dietz Gusztáv: 2010-ben házasodtak össze, két lányuk van. Laky 2002-ben első udvarhölgy lett a Miss World Hungary-n, a következő évben ő képviselte Magyarországot a Miss Európa szépségversenyen Párizsban, amit meg is nyert. Ezzel ő lett a második magyar, aki elnyerte a címet. A korábban kábítószerfüggő Dietz Európa- és világbajnok sportoló és díjnyertes filmszínész.

Sáfrány Emese és Béres Anett: Sáfrány öt évig pornószínésznőként dolgozott, majd elhagyta az iparágat, és elkezdett légtornászattal foglalkozni. Légtornaoktatóként dolgozik, emellett különböző versenyeken is indult. Szerepelt a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben, az Exatlon Hungary-ben, a Nyerő Párosban és a tavalyi Sztárboxban. Jó barátja, Béres Anett a 2003-as ValóVilág révén lett ismert, ahol ötödik lett. Később kipróbálta magát modellként és énekesnőként, az elmúlt húsz évben több tévéműsorban is láthattuk. A két nő 2022 nyarán részt vett egy balul elsült ayahuasca-szeánszon, amiről annak idején sok cikk jelent meg. Ebben az ügyben a legutóbbi fejlemény, hogy mindkettejüket elterelésre küldték.

Jolly és Szuperák Barbara: a mulatós zenész és 20 évvel fiatalabb modell barátnője öt éve vannak együtt. A Nóta TV-s szerepléseiről ismert Jolly egyik legismertebb száma a No roxa áj Kis Grófóval, de korábbi feleségével, Suzyval is sokat koncerteztek duóban, míg el nem váltak. 2017-ben Hódi Pamela oldalán szerepelt A Nagy Duettben, 2020-ban a Nicsak, ki vagyok?-ban, egy évre rá pedig már jelenlegi párjával a Farm VIP-ben.

Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián: Zámbó Jimmy két fia, féltestvérek. Zámbó Krisztián 2012-ben jelentkezett az X-Faktorba, ahol a egészen a hetedik élő showig jutott. Azóta is gyakran feltűnik műsorokban, látható volt a többi között az Édes Életben, Sztárban Sztárban és a Celeb vagyok, ments ki innen!-ben. Zámbó Adriánnak ez lesz az első nagyobb tévés szereplése.

Zsigmond Angéla és Mészáros Bende: a TikTokon jelenleg közel 716 ezer követővel rendelkező 21 éves influenszer szerelmével vág neki az Ázsia Expressznek. Mészáros (akinek az apja Mészáros Árpád Zsolt színművész) „feltörekvő előadóként” definiálta magát a bemutatkozó kisfilmjükben.