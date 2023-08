„Még jó élmény is lett volna, ha nem bilincsben visznek a fogdára”

Nemrég egy ismert énekesnőnél csekély mennyiségű kábítószert találtak. Egy pártelnöknél egy évvel ezelőtt. Egyikük sem ül börtönben, habár Magyarországon kettőtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő a tettük. Mindketten az elterelést választották.

Mi is beszámoltunk róla, hogy egy meg nem nevezett magyar énekesnőt kábítószer-birtoklással vádolnak. A fiatal, népszerű előadóművész sajtóhírek szerint vádalku részeként információkat osztott meg a nyomozókkal, mire az alvilág vérdíjat tűzött ki a fejére, a hatóság pedig börtön helyett elterelésre küldte.

Kovács Gergelyt, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnökét tavaly júliusban vitték el a rendőrök egy kata-tüntetésről, majd a kihallgatása után vizeletmintát vettek tőle, utóbb házkutatást is tartottak nála. Kovács zsebeiben egy gramm marihuánát találtak, otthonában még egy grammot. Az MKKP nemrég osztott meg egy videót, amelyen Kovács „visszavezetődik” a társadalomba – e-mailes elterelés segítségével.

Egy lapunknak nyilatkozó fiatal, Zoli ügye is tavaly kezdődött. Az ő autóját egy általános közúti ellenőrzés során kutatták át, a kocsiban kábítószergyanús anyagot (füvet) találtak. A következmények: bilincs, néhány óra a fogdán, kihallgatás, vizeletminta, majd hat hónapig tartó, kéthetente ismétlődő csoportfoglalkozás Zoomon, plusz 186 ezer forintnyi – laborköltség okán keletkező – tartozás megfizetése az államnak.

Így büntetik a kábítószerezést

Mint a fenti példák szemléltetik, kannabiszszármazékot tartalmazó cigarettába való beleszívásért bilincs és fogda jár.

Minden illegális szerekkel történő engedély nélküli magatartás büntetendő, így 2013 óta annak fogyasztása is két évig terjedő szabadságvesztéssel járhat. Aki pedig:

kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő

– olvasható a Btk. 178. § első pontjában.

Jelentős mennyiségnél ez 20 évre is rúghat, kereskedelem miatt pedig akár életfogytiglani szabadságvesztés is kiszabható. A fő különbség nem kizárólag az elkövetési magatartásban vagy a kábítószerek fajtájában keresendő, de függ a mennyiségtől is. Ezt hatóanyagtartalom alapján veszik figyelembe – ami az egyszerűség kedvéért kannabisz növény esetén öt növényegyedig minősül csekély mennyiségnek.

Elkerülhető a priusz

Ha valakit elkapnak csekély mennyiségű kábítószer fogyasztása miatt, és a gyanúsított vállalja az elterelést, akkor az ügyészség feltételesen felfüggeszti a büntetőeljárását – ily módon kiváltható a büntetése. Ebben az esetben egy éven belül részt kell vennie egy tizenkét alkalomból álló, minimum hat hónapig tartó kezelésen. Ezek helyszíneit leginkább alacsony küszöbű ellátást nyújtó szervezetek biztosítják, melyek közül a gyanúsított maga választhat – akár annak alapján, hogy területileg melyik esik hozzá legközelebb.

„Az anonim módon igénybe vehető térítésmentes szolgáltatások nem támasztanak magas követelményeket a kliensekkel szemben, így az absztinencia sem feltétel. Magát az elterelést sem kötelező végigcsinálni, noha ebben az esetben nem váltja ki a büntetőeljárást sem” – osztotta meg velünk Dr. Szabó József szociális munkás, aki húsz éven át foglalkozott szerhasználókkal a Zala Megyei Szent Rafael Kórház pszichiátriai osztályán.

Az ülések célja, hogy segítsék a kábítószerekkel élők életét, megelőzzék a jövőbeni fogyasztást, és egy egészségtudatosabb élet iránti igényt ébresszenek fel bennük – de mindezt nem a régi, „a drog rossz” mottóval kívánják elérni. A prevenció fontos szerepet tölt be, ráadásul gyakran kiskorúak vagy fiatal felnőttek képezik az elterelések célcsoportját, akiknél kiemelten fontosak a megelőző-felvilágosító foglalkozások. A gyermekvédelmi törvény 2021-es módosítása óta a nevelési-oktatási intézmények saját pedagógusai vagy az intézményben egészségügyi szolgálatot ellátó szakemberek tarthatnak csak foglalkozásokat a kábítószer-fogyasztás káros hatásairól – ami által az ezzel foglalkozó, valóban hatékony prevenciós órákat tartani képes szakemberek szinte teljesen kiszorultak erről a területről. Habár a jogszabály továbbra is lehetőséget biztosít civil szervezetek számára, de csak az erre kijelölt szerv általi nyilvántartásba vételük után, ami olyan plusz adminisztratív terhet ró, hogy több, ezzel foglalkozó alapítvány felhagyott az iskolai prevenciók tartásával.

Pecázás közben is el lehet terelődni

Az eltereléseknek több lépcsője van, így az intézmény kiválasztása után a foglalkozások elkezdését megelőzi egy személyes, pszichiáter vagy klinikai szakpszichológus által végzett állapotfelmérés, amelyen megállapítják, hogy valóban csak alkalmi szerhasználatról van-e szó, nem pedig függőségről. Az utóbbinál a klienseknek kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen részt venniük, míg az első esetben igénybe vehetik a megelőző-felvilágosító szolgáltatást.

Vannak olyan eltereléssel foglalkozó intézmények, ahol ezt nagyon profin csinálják. Az állapotfelmérést tényleg arra használják, hogy a kliensek állapotának és szükségleteinek megfelelően egy jól szervezett és célorientált segítő folyamaton vigyék keresztül őket. Míg sajnos olyan helyeket is találunk, ahol a fogyasztók csak letudni akarják ezt, és hasonló motivációk vezérlik a segítőket is. Utóbbi esetben a kollegák sem hisznek benne, hogy ennek van bármi értelme, miközben ahol komolyan veszik a munkájukat, ott igenis vannak pozitív visszajelzések, és gyakran eredményes ez a munka

– egészítette ki a szakember.

Ezeket az üléseket megtarthatják egyéni, illetve csoportos formában is, valamint a koronavírus-járvány ideje alatt online is lehetőség nyílt rá, habár új hibrid csoportok indítására már nincs lehetőség – ami leginkább a külföldön élők számára jelent nehézséget, akiknek így a Nemzeti Népegészségügyi Központ döntése okán kéthetente meg kell oldaniuk a Magyarországra jutásukat, hacsak nem szeretnének súlyosabb büntetést.

A jó drogambulanciának annyi ajtaja van, ahány betege: mert ha a váróban a drogfogyasztók összetalálkoznak, akkor annak közös használat lesz a következménye.

– idézte Gerevich József pszichiátert a zalaegerszegi kórház korábbi munkatársa, jelezve: szerinte a csoportterápiáknak az aktív szerfogyasztás és a leszokás korai fázisában tartós bentlakásos és kórházi rehabilitációs intézményekben van a helyük; nem mindegy, hogy elterelés címén „dílerképzőt” működtetnek-e, ahol a résztvevők a fogyasztással és beszerzéssel kapcsolatos információikat osztják meg egymással, vagy egyénre szabott, terápiás keretek közt működő személyiségfejlesztő és prevenciós szolgáltatást nyújtanak.

Zoli még Zoomon keresztül vett részt a csoportos foglalkozásokon, amelyeken a kérés mindössze annyi volt, hogy nyugodt környezetben tartózkodjon, míg zajlik az ülés, valamint vegyen részt aktívan a beszélgetéseken:

Nálam a nyugodt körülmény az volt, hogy lementem pecázni. Mivel már olyan technológia is elérhető, hogy ki-be kapcsolgathatod a mikrofonod, így még egy barátom is velem tudott jönni. Ha pedig olyan téma volt, vagy én következtem az ülésen, akkor visszakapcsolódtam. Egyébként teljesen korrekt, építő jellegű alkalmak voltak. Nem azt próbálták a szánkba rágni, hogy miért nem szabad drogozni, és ez hogyan tesz minket tönkre, hanem egymásról beszélgettünk, hogy kinek milyen elakadásai vannak, min szeretne javítani, és hogyan szeretné jobbá tenni az életét.

Az MKKP társelnöke ugyancsak a veszélyhelyzet ideje alatt választotta az elterelést, de esetében a bekapcsolt mikrofon sem volt feltétel – e-mailen keresztül vett részt azon, ami a következő kérdéseket szülte benne:

„Sok e-mailt kell írni? 24-et? Ezek mennyire hosszú e-mailek? Ha egyszerre több e-mailt küldök, az több e-mailnek számít, vagy az egy e-mail? A hagyományos levél is működhet? (Kinyomtatom az e-mailt. E-mailt küldenék borítékban.) Ha ez első tíz e-mail olyan minőségű, akkor lehet 20 összesen, és nem 24? Szerintem egy hosszabb e-mail számíthat két e-mailnek. Macskás képet tudok csatolni. És hányadik e-mail után ajánlott emberek közé menni?”

A válaszok:

Igen, 24 darab e-mailt lehetett írni, amelyekben többek között önismereti teszteket kellett visszaküldeni.

A 24 e-mail minden esetben 24 darab e-mailt jelentett.

Macskás képet nem volt szükséges csatolni.

Természetesen ajánlott volt emberek közé menni akár az első e-mail megírása előtt is, azonban Kovács kérdése is érthető.

Az elterelés célja valóban a büntetőeljárás alatt állók visszavezetése a társadalomba. Noha elterelésekre többnyire tanuló vagy dolgozó embereket küldenek, akik a társdalom hasznos tagjai, de néhány hónap, vagy akár csak egy buli erejéig megcsúsztak az életükben. Zoli tapasztalatai sem azt erősítették meg, hogy a néhány gramm marihuánával elkapott személyek veszélyes bűnözők lennének:

Kicsit tartottam tőle az elején, hogy kikkel kerülök majd egy csoportba, ehhez képest teljesen hétköznapi, jól szituált, kedves emberek voltak, ahogyan az is, aki az elterelést tartotta. Még jó élmény is lett volna, ha nem bilincsben visznek a fogdára, és most nem tartoznék közel 200 ezer forinttal az államnak – aminek a befizetéséhez még egy csekket vagy számlaszámot se kaptam, csak fizetési felszólítást.

2018 júliusa óta az ügyészségeknek módjában áll a bűnügyi költségeket áthárítani az elterelést választókra, mely lehetőséggel a következő évben az esetek egyötödében, 2020 és 2021 februárja között pedig kétharmadában éltek is – számolt be róla a TASZ. Míg csekély mennyiségű kábítószer-birtoklás miatt a pénzbüntetés átlagosan 80 és 100 ezer forint közt mozog, addig – mint azt Zoli esete is mutatja – a bűnügyi költségek többszázezer forintos tételt is jelenthetnek. Igaz, a büntetett előéletet még így is el lehet kerülni.