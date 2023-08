Stohl Luca az anyaságról: Gyakorlatilag az etetés az egyetlen feladatom, mindent együtt csinálunk a férjemmel

Három hónapja született meg Stohl Luca, az ATV híradósának kislánya, Róza. A műsorvezető a Naphire.hu-nak mesélt az anyaságról, a babázás örömeiről.

Szerencsénkre Róza jól evő, jól alvó baba, így nyugodtak az éjszakák. Este 8 és 9 között elalszik és mostanában 6 körül ébred, úgyhogy 8-9 órákat simán lehúz egyben, aminél nagyobb ajándék kevés van, mert így abszolút kipihenten kezdünk neki a mindennapoknak. Az elmúlt három hónapban a férjem is itthon volt, így nem kell egyedül boldogulnom, közös az öröm és a felelősség is. Róza egy olyan családba érkezett, ahol gyakorlatilag az etetés az egyetlen, ami csak az én feladatom, de ezen kívül mindent együtt csinálunk a férjemmel.

Mint tudvalevő, édesapja, Stohl András családjába is érkezett baba bő egy éve – a babázás terén is szoros a kapcsolat.

Anyukám mellett Vicával, apukám feleségével is állandó kapcsolatban vagyunk és voltunk, főleg az első hetekben. Igazi támogató biztonsági háló vesz minket körül. A nagymamák, nagypapák, dédik alig várják, hogy találkozzanak a kicsivel, a nagynénikről, nagybácsiról nem is beszélve. A húgom, Rebeka is azt mondta, hogy ő még ilyen szeretet nem érzett kisgyerek iránt.