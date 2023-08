Az elmúlt időszak koncertbalesetei után nyolcéves fia őrizte a színpadon Alicia Keyst

Genesis nem akart kockáztatni édesanyja legutóbbi fellépésén.

Az elmúlt hetekben több előadót is attrocitás ért koncertezés közben: júliusban Bebe Rexhát dobták arcon egy telefonnal, miközben végigsétált a színpadon, később hasonlóan járt Drake is, majd Harry Stylest találták kis híján szemen – de jóval többen is vannak még a listán, akik megsérültek a fellépéseiken a közönség miatt.

Alicia Keyst a napokban a nyolcéves fia, Genesis kísérte fel a színpadra a Salt Lake City-i koncertjén, hogy személyesen vigyázhasson az édesanyjára. Minderről az énekesnő férje, Swizz Beatz számolt be az Instagram-oldalán.

A fiam azt mondta, nem szórakozik anya színpadán. Ő egy nagyon komoly ember. Szeretünk, Gen, és hálásak vagyunk a védelmedért. Az sem érdekelte, hogy Alicia élőben lépett fel

– írta a fotók mellett a producer.

A hétvégén egyébként Louis Tomlinson rajongói is megvadultak, amikor az énekes közéjük ugrott: szó szerint letépték róla a felsőjét.