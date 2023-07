Michelle Yeoh 19 év jegyesség után hozzáment Jean Todthoz

Felipe Massa mutatott képeket az esküvőről.

Csütörtökön összeházasodott Michelle Yeoh színésznő és Jean Todt, korábbi Ferrari Forma 1-es csapatfőnök és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) volt elnöke. A hatvanéves menyasszony és 77 éves párja Genfben mondták ki a boldogító igent, írja a Daily Mail.

Az esküvőről Felipe Massa brazil autóversenyző posztolt először Instagramon, több képet is megosztott az eseményről. Az első fotón egy lapon olvasható a friss házasok szerelmi története. Ez alapján 2004. június 4-én találkoztak először Shanghaiban, két hónap múlva pedig már meg is történt a lánykérés. Odaírták azt is, hogy végül 6992 nappal (19 évvel) később kerítettek sort a menyegzőre.

Yeoh – aki tavaly történelmet írt azzal, hogy ő volt az első ázsiai nő, aki Oscart nyert a Minden, mindenhol, mindenkor című filmben nyújtott alakításáért – az aranyszobrocskát is magával vitte az esküvőre.