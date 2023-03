Tolvai Reni a női előadókról: Gőzerővel kell harcolni akkor is, ha soha nem fogunk olyan figyelmet kapni, mint egy férfi előadó

Tolvai Reni ma ünnepli 32. születésnapját, ennek apropójából a Blikknek adott interjút. Mint mondta, jelenleg egy új nagylemez kiadásán dolgozik, illetve a saját sminkmárkája is készülőben van. A zenéléssel kapcsolatban azt mondta, szerinte nem új keletű, hogy a férfi előadók körül nagyobb a felhajtás az iparban, de úgy véli, ezt nem szabad úgy felfogni, mintha az énekesnők hátrányos helyzetben lennének velük szemben.

A nők azok, akik rajonganak, emiatt van az, hogy nagyobb a felhajtás egy férfi előadó körül, de ez mindig is így volt, nem csak most történik. Szerintem ezt nem kell így megélni és elfogadni, hogy a férfiak sikeresebbek, mi meg hátrányosabb helyzetben vagyunk. Nem szabad így felfogni, mert akkor megkeseríted így az életedet. Én azt gondolom, hogy gőzerővel és boldogsággal kell harcolni ezért, még akkor is, ha soha nem fogunk olyan figyelmet kapni, mint egy férfi előadó