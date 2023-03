Curtis Majkáról: Nem beszélünk, nem is futunk össze sehol, én olyan gazdag környéken nem járkálok, amerre ő

Nem felejti el a közös sikereiket, a jövőre nézve is sok sikert kívánt a rappernek.

Majka és Curtis először 2019-ben szakították meg munkakapcsolatukat, később viszont ismét elkezdtek együtt koncertezni. A formációjuk tavaly nyáron bomlott fel végleg, nem éppen a legbékésebb körülmények között.

A Frizbi legújabb adásában Curtis volt Hajdú Péter vendége, aki a műsorvezető érdeklődésére elmondta, a szakítás óta nem tartják a kapcsolatot Majkával.

Nem beszéltünk, nem. Nem is futottunk össze sehol, hát én olyan gazdag környéken nem járkálok, amerre ő

– jelentette ki a rapper, hozzátéve: a különválás nem volt számára trauma, ugyanis tudta, hogy egyszer el fog jönni ez a pillanat az életükben.

A történtek ellenére úgy fogalmazott, úriembernek tartja magát, és nem felejti el, mekkora sikereket értek el együtt Majkával, így a jövőre nézve is sok sikert kívánt neki.

Curtis a Patrik Vrbovskýval, azaz a Rytmus nevű szlovák rapperrel való elmaradt bokszmeccséről is beszélt is a műsorban. Az összecsapásra decemberben került volna sor, Vrbovský viszont betegségre hivatkozva visszalépett a bunyótól. Curtis elmondta, emiatt elbukott „pár milliót”, ugyanis nagyon komolyan vette a felkészülést, edzőt is fogadott.

Ami a magánéletét illeti, a rapper hozzátette, egyelőre nem terveznek közös gyereket a párjával, de „ha jön, akkor jön úgyis.” Ami pedig a kisfiát illeti, Curtis nem szeretné, hogy Doni kövesse őt a zeneiparban, inkább annak örülne, ha a futballal foglalkozna komolyabban, ami iránt ugyancsak érdeklődik.