Sam Neillt harmadik stádiumú vérrákkal kezelik

Kemoterápián esett át.

Hamarosan megjelenik Sam Neill memoárja, a színész ebben árulta el súlyos betegségét: angioimmunoblastos T-sejtes limfómával diagnosztizálták, harmadik stádiumú vérrákja van. Először a Jurassic World: Világuralom múlt márciusi reklámkörútja során vette észre, hogy megduzzadtak a mirigyei. Kemoterápiával kezelték, ami sikertelennek bizonyult, így egy új kemoterápiás gyógyszert kezdett szedni, amelyet élete végéig havonta fog kapni. Jelenleg rákmentes.

Az a helyzet, hogy beteg vagyok. Lehetséges, hogy meghalok. Lehet, hogy sietnem kéne

– így kezdődik Neill Did I Ever Tell You This? (Elmondtam ezt neked valaha?) című könyve, amit a Guardian közölt. Tavaly, a kezelések során kezdett feljegyzéseket írni az életéből, hogy elfoglalja és megnyugtassa magát.

Soha nem állt szándékomban könyvet írni. De ahogy írtam és írtam, rájöttem, hogy ez tulajdonképpen okot ad arra, hogy éljek, és azzal a gondolattal feküdtem le aludni, hogy »holnap erről írok majd… ez szórakoztatni fog«. Életmentő volt, mert nem tudtam volna átvészelni, ha nincs semmi dolgom

– nyilatkozta a színész.