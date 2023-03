A tökéletes gálafotó.

Az egyébként kellően szórakoztató Dzsungeltúra című filmben is egymás oldalán álló Emily Blunt és Dwayne Johnson adták át az Oscar-gála első díját a legjobb animációs filmnek. A két színész a backstage-ben is igen jól érezte magát, arra is volt idejük, hogy szórakoztassák a fotósokat.

A Szikla például beleült Blunt ölébe, akinek ezek alapján elég komoly a teherbírása, tekintve, hogy Johnsonnak 118-120 kiló körül van a versenysúlya.