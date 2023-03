Árpa Attila: A jelenlegi benzinárak mellett komoly döntés Újpest végéig elmenni egy nőért, hogy lefektessem

A napokban startolt el Liptai Claudia új talk show-ja, a Nő a tét. A debütáló adásban a műsorvezető az ismerkedésről beszélgetett Kánya Katával, Sztarenki Dórával és Árpa Attilával.

Az egykori Nagy Ő a műsorban elmondta, szerinte a közösségi oldalak megjelenése sokat változtatott az ismerkedési szokásokon, és szomorúnak tartja, milyen kevéssel is képesek megelégedni a mai fiatalok.

A social media kora azért nagyon sokat változtatott azon, hogy ismerkedünk. Tehát én még abban a korban éltem, ahol nem volt elég jobbra húzni, elküldeni a farkamat és abban reménykedni, hogy ez elég. Kifejezetten szomorúnak tartom, hogy a mai fiataloknál ez már nagyon sokszor elég. Hogy egy képen megnézem, húzok egyet, küldök egy képet, vagy egy nagyon buta sablonszöveget, és akkor már jön is egy időpont

– mondta.

Árpa később hozzátette, ma már csak nagyon ritkán megy el klasszikus randikra, ennek miértjét pedig hosszasan ecsetelni is kezdte a beszélgetés többi résztvevőjének.

Nagyon ritkán történik az a klasszikus randi, ismerkedés. Sok okból kifolyólag. Egyrészt azért, mert már én is kicsit bekényelmesedtem. Tehát nekem már nagyon-nagyon nagy kell, hogy legyen az érdeklődés és a konstellációja a csillagoknak, az időjárásnak, a távolságnak és mindennek, hogy egyáltalán elinduljak egy randira. Nem ezért, mert én olyan nagy embernek gondolom magam, hanem egyszer csak kurva lusta lettem. Amikor otthon a Netflixet nézem, tökmagozok, és jön egy üzenet, egy gyönyörűszép modell ír nekem, huszonvalahány évesen, hogy most szakítottam a barátommal, megittam egy üveg bort, mit csinálsz? Szegről-végről ismertük egymást. (…) Az én koromban és kényelmemmel már egy komoly döntés felállni a jelenlegi benzinárak mellett, és Újpest végéig elmenni egy nőért azért, hogy lefektessem. Vagy gyorsan a jobb kezem segítségével mindent elintézni, és aztán visszafeküdni és folytatni a kis sorozatomat. A cél az nyilván első körben a szex, de utána meg a remény, hogy hátha tud ebből még több is lenni. Az mindig ott van