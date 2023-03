Bár milliókat keres, Bella Ramsey használtan vett magának egy páréves Fiatot

Egy lakóhelyén lévő autókereskedésből.

Az angliai Leicestershire-ben élő Bella Ramsey-ről a napokban derült ki, hogy beújított magának egy autót. Méghozzá egy helyi kereskedésben talált magának egy páréves Fiat 500-ast.

A kereskedés megosztotta Instagramon a sztorit:

Nem is olyan régen volt az az öröm ért minket, hogy segíthettünk a kedves Bella Ramsey-nek megtalálni a tökéletes autóját. Az eladónk, Jack megmutatott néhány autót, de Bella a kezdetektől fogva erre a lenyűgöző Fiat 500-ra szegezte a tekintetét. Szépen és gyorsan sikerült elintéznünk a papírmunkát, így Bella még aznap el tudott autózni

– írták, mellékelve a képeket is.

Ramsey jelenleg az HBO The Last of Us című sorozatában főszereplő, feltehetőleg szép fizetséget kapva epizódonként.

