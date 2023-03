Kevesellte a borravalót, bosszúból magával vitte a rendelt ételt a futár

Nem volt megelégedve a borravaló összegével, ezért először kérdőre vonta az ügyfelet, majd dühösen elviharzott a megrendelt étellel egy futár Amerikában – írja az Indy100.

Az esetről videó is készült, a ház biztonsági kamerája ugyanis rögzítette a konfliktust, amely később nyilvánosságra került. Ezen látható, hogy a női futár arra kéri a kaputelefonon keresztül a megrendelőt, hogy jöjjön ki a házból, mert megbeszélnivalójuk van. A férfi érezhetően nem érti, hogy mi a probléma, a futár először csak annyit mond neki, hogy „nem fogja fel”, honnan is jött az étel. Az értetlenkedésre kifejti, hogy a Smithtownban található ház 40 percnyi autóútra van a Commackban található étteremtől, sőt, a telefonján meg is nézi, hogy egy 20 kilométeres távról van szó. Ebből vezeti le azt, hogy ehhez a távhoz képest kevésnek érzi a kapott 8 dolláros (körülbelül 2850 forintos) borravalót, többet vár el.

A kaputelefon másik végén a férfi tovább értetlenkedik azzal érvelve, hogy szerinte egy 15-20 perces autóútról van szó legfeljebb, és nem érti, „mi a francot vár” a futár. A nő erre felkapja az ajtó mellé rakott ételt, és elviharzik.

A YouTube-ra is felkerült videót eddig már több mint egymillióan látták, és nagy port kavart, a hozzászólók többségében elítélték a nőt a viselkedése miatt. A futárt alkalmazó DoorDash a felhördülést követően eltávolította az alkalmazásából a nőt, és bocsánatot kért az érintettektől.