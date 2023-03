Németh Kristóf és felesége második közös gyereküket várják

Németh Kristóf hamarosan háromszoros apa lesz, derült ki a Story magazin legújabb számából. A színésznek az előző házasságából született már egy fia, Lóci, aki 15 éves, és jelenlegi feleségével, Zitával is van már egy közös fiuk, a most három fél éves Levente, akinek már úton van a kistestvére.

Tervünk volt, hogy ha a Jóisten is úgy akarja, bővüljön a család. Habár nem egy édesanyától születtek, a mi kis patchworkcsaládunkban Lóci és Levente nagyon jó testvérek. A kicsi bálványozza a bátyját, aki gondoskodó szeretettel fordul az öccse felé. Zitával mindig is nagy családról álmodtunk, mert mindkettőnk számára a család, a gyermek a legnagyobb érték. És persze a gyerekek fiatalon tartják az embert, egy kicsit vissza is viszik a saját gyerekkorába. Levikével már lehet bandázni, programokat csinálni, mókázni, ugyanakkor nagyon jó érzés lesz újra belépni egy babaillatú gyerekszobába is