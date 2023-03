Nagyanyáink módszerei az orrdugulás ellen

Mézes-citromos tea, húsleves, ágynyugalom és sok folyadék: a legtöbben jól tudják, hogy ezek a házi módszerek nagyon sokat segíthetnek a náthás, influenzás időszakokban. Mutatunk még néhány remek házi módszert, amelyeket nagyszüleink hagytak ránk, és amelyekkel leküzdhető a megfázás és az azzal járó orrdugulás.

Az orrdugulás által okozott kellemetlenségekkel mindenki találkozott már élete során. Ez leggyakrabban allergiás vagy náthás időszakban fordul elő. Bosszantó, hogy sokszor csak tátott szájjal tudunk lélegezni, az éjszakai alvás pedig az orrdugulás miatt nem pihentető. Így küzdd le az orrdugulást otthoni módszerekkel!

Torma

Az egyik hatásos eszköz a torma, amely egyaránt torok- és orrtisztító hatású. Eredetileg gyógynövényként termesztették, csak később vált a marhasültek, füstölt és főtt sonkák ízesítőjévé. Elsősorban kelet-közép-európai eredetű növény, ma már azonban egész Európában elterjedt. Főként a vizes területeket kedveli, így a kertekben is érdemes ilyen helyre ültetni. A tormát reszeljük le, tegyünk belőle egy keveset a nyelvünkre, forgassuk néhány percig a szánkban, majd köpjük ki. Belső használatra is kiváló, ehhez egyenlő arányban keverjünk össze frissen reszelt tormát mézzel. Napi 1 evőkanál fogyasztása javasolt.

A tormában lévő glükozinolát támogatja a májat méregtelenítő munkájában. Vese- és húgyúti fertőzések ellen nagyon hatásos, segíthet bronchitis esetén, továbbá felső légúti betegségekre és köhögésre is gyógyír. Magas rosttartalmának köszönhetően tisztítja a bélcsatornát, bélféregűző hatású is. Javítja az étvágyat is, hiszen serkenti a gyomor és az egész emésztőtraktus nyálkahártyájának működését.

Hagyma

Ha szeretjük a hagymát, azzal is kúrálhatjuk magunkat. A vöröshagymát apróra vágva dobjuk forrásban lévő vízbe, és hagyjuk forrni még öt percig. Vegyük le a tűzről, és egy törölközőt a fejünkre borítva óvatosan hajoljunk a gőz fölé. Maradjunk így nagyjából öt percig, közben lélegezzünk mélyeket. Készíthetünk belőle teát is. A vöröshagyma héját forrázzuk le, hagyjuk állni, majd némi citrommal és mézzel fogyasszuk el. Kiváló a megfázásos tünetek enyhítésére, az orrdugulás csökkentésére.

A hagyma fogyasztása igen hasznos, hiszen tartalmaz B1-, B2-, valamint C-vitamint, kalciumot, káliumot, jódot, foszfort, cinket, szelént, nikotinsavat és flavonoidokat is.

Almaecet

Kipróbálhatjuk az almaecetet is. Keverjünk el két evőkanál almaecetet két deci meleg vízben, majd adjunk hozzá egy kiskanál mézet. Ezt a keveréket igyuk naponta háromszor legalább öt napon keresztül. Az almaecet segít fellazítani a felgyülemlett váladékot, így könnyebben megszabadulhatunk tőle.

Fűszerek

A kurkuma, a fahéj, a Cayenne-bors vagy a gyömbér egyaránt hatékonyan csökkentheti a tüneteket, enyhítheti a gyulladást és a torokfájást, sőt még akkor is javíthatja az állapotunkat, ha a felső légúti tünetek mellett gyomorbántalmakat is tapasztalunk.

Párásító

A párás levegő segít megnyugtatni az irritált orrszöveteket, csökkenti az orrmelléküreg-gyulladást és a nyákképződést. A párásító mérsékli a helyiségben a szálló por mennyiségét, valamint tisztítja a levegőt. Ugyanakkor arra oda kell figyelni, hogy emellett megfelelően szellőztessünk is, valamint naponta cseréljük a vizet a párásító készülékben. Az ideális páratartalom 40-60% közötti, azonban a legjobb, ha 50% körüli értéken tudjuk tartani.

