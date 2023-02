Pelenkázás közben vette észre a philadelphiai anya, hogy meglőtték a gyerekét

A bal combján ért lövés egy kétéves kislányt február 23-án, csütörtökön, este hat óra körül, Philadelphia Strawberry Mansion nevű kerületében – írja a Daily Beast.

A kislány és az anyja hazafel tartottak, amikor egy útkereszteződésben pisztolylövések dördültek. A nő csak akkor vette észre, hogy a gyerek megsérült, amikor hazaérve ki akarta cserélni a kislány pelenkáját.

A kislánnyal együtt heten sérültek meg a lövöldözésben. Mivel az eset egy oktatási intézmény mellett történt, egy 31 éves nő kivételével az összes áldozat kiskorú. Egy kamasz kritikus állapotban van.

A lövéseket három férfi adta le, akik egy szürke autóval érkeztek a helyszínre, majd visszaszálltak és elmenekültek. Az elkövetőkről biztonsági kamerák készítettek felvételeket. A rendőrség szerint elképzelhető, hogy a lövöldözés megtorlás lehetett egy korábbi lövöldözésért.

LOOK/BREAKING UPDATE: Surveillance pictures of shooters of 7 in a Philadelphia Public Schoolyard before 6pm tonight. 1/2 pic.twitter.com/FqC3xZbwN6

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) February 24, 2023